Los legisladores de la UCR pidieron rebajar el impuesto inmobiliario

El Bloque Juntos UCR presentó un proyecto de ley que establece una reducción a partir del 1 de octubre del corriente año y hasta el 31 de diciembre de 2023 del 30 % del impuesto inmobiliario urbano edificado para los grupos 1 y 2, según la tipología adoptada en el presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo.

El legislador provincial Dante Rossi, autor de la iniciativa, dijo que “la administración provincial presenta en lo que va del año un considerable aumento en la recaudación, como así también de las transferencias de la Nación. Entendemos que el Gobierno tiene que tener empatía con lo que le sucede a la gente. Generar un alivio fiscal en los contribuyentes frente a un panorama alentador desde el punto de vista de los ingresos económicos”.

Rossi planteó que “si a la Provincia le va bien necesitamos que le vaya bien también a los cordobeses”.

Precisó que de acuerdo a los datos de la cuenta de inversión, durante el 2021 la Provincia tuvo un resultado fiscal favorable de Pesos 67.596.000 (ingresos corrientes 648.450 millones contra 532.827 millones de egresos).

“Para el presente año, el presupuesto indica que se calcula una recaudación referida a los recursos patrimoniales (inmobiliario, automotor y embarcaciones) de $ 34.645 millones de un total de ingresos tributarios provinciales de un poco más de 267.000 millones de pesos”, explicó el legislador radical.

Agregó que “el presente proyecto busca una reducción del 30% del impuesto inmobiliario urbano edificado para los grupos 1 (propiedades valuadas hasta $ 1,950.000 –valor de mercado aproximado de hasta U$S 60.000) y 2 (inmuebles valuados en más de $ 1.950.000 y hasta 6.250.000 (valor de mercado entre US$ 60.000 y U$S 200.000)”.

Indicó que el primer grupo citado representa el 40,5 % de los inmuebles urbanos edificados, mientras que el segundo el 40 %. Quedan fuera de los alcances de la reducción propuesta los inmuebles tipificados en el grupo 0 (161.000, que representan el 13 % del total, y que se encuentran exentos del pago del tributo), los del grupo 3 (inmuebles de más de $ 6.250.000 (valor de mercado de más de U$S 200 mil, que son el 6,5 % del total) y los inmuebles baldío.

“De los casi 28 mil millones de pesos que se espera recaudar por la imposición de los grupos 1 y 2, la reducción del 30 % implica un costo fiscal de un poco más de 8.366 millones de pesos. Esa cifra representa dos puentes José Manuel de la Sota que cruzan el lago San Roque”, apuntó Rossi.

“Siempre gobernar tiene como consecuencia la toma decisiones y establecer criterios en el manejo de los fondos públicos”, expresó el legislador.

Dijo además que “en un momento de severa crisis como la que atravesamos los argentinos, el gobierno de Córdoba debe ser empático con las necesidades de la gente, y auxiliar con una rebaja impositiva a los sectores de clase media y media baja que muchas veces son los menos favorecidos por los auxilios estatales”.

Recordó que “hace 23 años ganaba el peronismo el gobierno de la Provincia e iniciaba un ciclo que dura hasta la fecha. Una de las propuestas básicas fue la reducción del 30 % de los impuestos. Vaya paradoja: hoy los cordobeses pagamos los impuestos y servicios más caros de la argentina. Frente a una administración que está enamorada del cemento, y que en parte la realizó con la toma irresponsable de deuda atada en un 95,5 % a moneda extranjera, entendemos desde este bloque que se hace necesario cambiar el orden de prioridades”.

