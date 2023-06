Juez: “Córdoba está a un paso de ser Chaco o Formosa”

El candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, afirmó este jueves, en el cierre de campaña de su espacio para las elecciones del domingo 25 de junio, “Córdoba no está tan lejos de ser Chaco o Formosa, ya nadie habla del Neonatal, nadie habla de Blas Correas”.

Juez se expresó con dureza en el último acto previo al comicio: “Es fácil mirar el Chaco de (Jorge) Capitanich, horrorizarse con la Santa Cruz de los Kirchner y hablar de Gildo Insfrán, pero ¿por qué nos cuesta tanto a los cordobeses reconocer que estamos a un paso de ser esas mierdas?”

Luego planteó que “el domingo no elegimos al director de parques y paseos, sino a un gobernador con huevos; no necesitamos un timorato, sino un tipo con autoridad”.

Antes de los discursos del candidato a Vicegobernador, Marcos Carasso, y del candidato a intendente de Córdoba Capital, Rodrigo De Loredo, se emitieron dos videos de apoyo del ex presidente Mauricio Macri y de la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Expresó que “le vamos a dar dignidad salarial a los docentes porque necesitamos que eduquen a nuestros hijos; vamos a devolverle el 82% móvil a los jubilados; no voy a ser director de espacios verdes, no me vengan con boludeces, 25 años de cosméticas, no hay ningún indicador que nos haga sentir orgullos; son 25 años de corrupción ininterrumpidos”.

Dijo luego que “se van a comer una cagada el domingo; el domingo es la hora nuestra, el domingo me toca ganar, el domingo nos toca a quienes venimos a devolverle la alegría a los cordobeses; no me corran con la Circunvalación, el peronismo son 25 años de nada”.

En ese recorrido, no se olvidó de Martín Llaryora: “Estamos al borde del abismo y nos dice que vayamos para adelante”.

Recordó el resultado de 2007 y pidió: “Nadie se levanta de la mesa sin el acta de escrutinio, están desesperados y son unos bandidos”, dijo Juez instruyendo a sus fiscales. “Tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Ningún dirigente político te regala dignidad. La dignidad se conquista con votos. El domingo necesitamos reventar las urnas”.

CARASSO Y DE LOREDO

Carasso trató de “ratas” a los dirigentes que abandonaron Juntos por el Cambio y que “hoy se muestran con el peronismo. Ellos arrancaron la campaña comprando dirigentes y ahora se sacan la foto con (Gabriel) Frizza. Eso no nos duele, nos duele la Córdoba que nos están dejando, pero Luis tiene la templanza y Rodrigo nos va a dar un manón enorme como intendente de la ciudad”.

De Loredo, afirmó que “nos enfrentamos ante los herederos del poder, los que son los hijos del poder, contra esa maquinaria nos enfrentamos” y señaló que “el peronismo subestimó a Luis Juez, que armó un partido de la nada y que peleó todas las peleas. En el fondo, lo que les pasa, es que subestiman al pueblo de Córdoba, al cordobés”.

Por último, lanzó: “48 horas para convencer y 24 horas finales para custodiar, cuidar, conservar la voluntad del pueblo de Córdoba expresada en las urnas. El 25 de junio Luis Juez será el gobernador de Córdoba, el 23 de julio arrasamos la capital, y en octubre empieza un ciclo que tiene que ver finalmente con el cambio de la República Argentina”.

