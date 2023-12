Juez asumió en el Consejo de la Magistratura

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) juró este lunes en su cargo como integrante del Consejo de la Magistratura.

El dirigente cordobés prestó juramento ante el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Del acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, participaron además el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Cabe recordar que pasaron dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y restituyó la de 1997, que establecía otra integración. Justamente, esa conformación en consonancia con la resolución de la CSJ se completó finalmente este lunes.

La importancia del Consejo de la Magistratura radica en que es el órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

Este paso terminó de concretarse en el último día hábil previo a la asunción del gobierno de Javier Milei. El máximo tribunal resolvió a favor del senador Luis Juez, actual jefe del bloque Pro, en su reclamo contra lo que había sido la decisión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner de designar al camporista Martín Doñate como consejero para el período 2022-2026.

Luego, en su primer decreto como presidenta del Senado, Victoria Villarruel firmó la designación de Juez “en representación de la segunda minoría”.

Durante el acto de jura de Juez, estuvieron presentes los consejeros Guillermo Tamarit, María Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero, Miguel Piedecasas, Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, Álvaro González y Eduardo Vischi.

También participaron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el secretario judicial a cargo de la Secretaría de Administración de la Corte, Damián Font; el expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle; y funcionarios de la Corte y del Consejo.

Ahora, los representantes del Poder Legislativo, en el Consejo, son los diputados Vanesa Siley (UP), Rodolfo Tailhade (UP), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR); y los senadores María Inés Pilatti Vergara (UP), Mariano Recalde (UP), Eduardo Vischi (UCR) y Luis Juez (Pro).

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

