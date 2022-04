Ilda Bustos, del gremio gráfico: “Las retenciones deberían aplicarse sin discusión porque mejoran la distribución del ingreso”

“Entendemos que las retenciones (a la producción agropecuaria) deberían aplicarse sin ningún tipo de discusión. Este razonamiento fue resuelto en el último plenario de regionales de la CGT Córdoba que hubo en Villa María, ligando la existencia de las retenciones a una mejor distribución (del ingreso)”. Lo dice Ilda Bustos, la secretaria General de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y co-secretaria Adjunta de la CGT Regional Córdoba. Tiene voz de locutora y es la única mujer que conduce un gremio industrial en una de las ciudades con más fábricas del país.

Su oficina, en la obra social del gremio, es pequeña y su escritorio está repleto de expedientes. Detrás de su sillón se pueden ver distintos afiches con actividades que reivindican los juicios contra el Terrorismo de Estado o que piden justicia por el crimen de monseñor Enrique Angelelli. También hay un pequeño cuadro donde se ve la figura de Agustín Tosco con distintos dirigentes sindicales. Cuenta Bustos que cuando Tosco era perseguido por la Triple A, utilizaba una oficina del sindicato gráfico, en la calle Artigas, para poder seguir desarrollando su práctica sindical.

Dice, además, que “sería importante que saliera adelante el proyecto para que se pague la deuda con el FMI porque quedaría en evidencia que se contrajo el préstamo para fugar capitales. Me parecía maravilloso que se pudiera retornar este dinero fugado para pagar la deuda y que no paguemos quiénes no la contrajimos”.

Profundiza sobre la inflación, la distribución del ingreso y la situación del gobierno nacional. “Esta paralizado”, afirma. También critica la alianza del gobierno de Juan Schiaretti con los sectores agroexportadores y desarrollistas y considera que en 2023 debería existir una fuerza que represente al peronismo nacional en Córdoba.

¿Cuál es la situación de los trabajadores gráficos en el marco de la situación del país?

La situación de los trabajadores de gráficos no es buena. Primero, porque hay una división a nivel nacional, que se mantiene desde hace 50 años. Esta división ha hecho que el interior del país, a excepto el Gran Buenos Aires y la CABA, no estén en una misma organización. Esto tiene que ver con diferencias políticas. Si bien la mayoría de quiénes estamos hoy en las organizaciones gremiales gráficas tanto del interior como del AMBA no lo hayamos vivido personalmente, tiene que ver con la existencia en su momento de la CGT de los Argentinos y la figura de Raimundo Ongaro (que fuera titular de la CGT de los Argentinos en los años 60’); y por otro lado, de quiénes no compartían esas visión político-gremial. En nuestro caso, sí compartimos esa visión. Reivindicamos esta historia de lista verde y de hecho nuestra lista en Córdoba, es verde.

A esa circunstancia se une que tengamos un grado de dispersión muy fuerte, lo cual hemos quedado tratando de reorganizar sindicalmente a las provincias y sindicatos que representan a la mayor cantidad de trabajadores gráficos, que hemos constituido una federación, que se denomina Federación Argentina de Trabajadores Gráficos, de Medios Impresos, Digitales, Diseño y Afines. Este es el nombre de la nueva organización.

Del otro lado, han quedado por cuestiones que tienen que ver con los negociados de la obra social, los lugares que representan a la menor cantidad y no está radicada la industria gráfica, que es el caso del Norte y una parte del Litoral argentino. Esta división ha provocado una debilidad muy fuerte en la representación.

En el caso de Córdoba hemos tratado de sostener lo mejor posible los derechos y salarios, ya que tenemos una escala salarial que es la más alta del país. Esta circunstancia es producto de que pudimos mantener un derecho adquirido desde la época de la Convertibilidad, que es una diferencia salarial de 7,8% sobre las escalas nacionales. En este momento, estamos en un camino donde pretendemos trabajar la unidad, que esta actividad recupere dignidad y que podamos actualizar los convenios colectivos de trabajo que han quedado desactualizados por los avances de la tecnología. Tenemos que buscar que los avances tecnológicos no sean la causal de una apropiación indebida de recursos por parte de la patronal.

Hoy los salarios son insuficientes y con reajustes que terminan pulverizados por la cuestión inflacionaria. Hoy estamos en una lucha que es muy fuerte.

¿Cuál es la media salarial de un trabajador gráfico?

Por lo general, tenemos trabajadores con antigüedad, la más alta se acerca a los 100 mil pesos, a lo que se agrega el porcentaje de antigüedad.

¿Cuánta gana el trabajador gráfico en la categoría inicial?

Poco menos de 70 mil pesos.

¿Qué va a plantear el gremio gráfico en la paritaria actual y cuál es el escenario 2018-2021?

En los últimos dos años no nos fue muy bien por esta circunstancia de desorden institucional respecto de la representación federativa. Tuvimos períodos en los que no se pudo recuperar plenamente lo perdido por la cuestión inflacionaria y, en este momento, nos planteamos recuperar un 8% que quedó desfasado del 2021. Para 2022 entendemos que no debe haber un acuerdo que vaya más allá de los seis meses y, a la vez, que ese acuerdo no tenga un incremento inferior a 50%.

¿Qué lectura hacés respecto a las fuentes de trabajo, los salarios y la situación inflacionaria?

La situación que como movimiento obrero tenemos, es desfavorable, es de debilidad. Creo que la existencia del 40% de pobres y los porcentajes de desocupación, en los que Córdoba es una de las provincias con porcentajes más altos, lo cual habla de una mala distribución del ingreso, tienen que ver con una situación que la democracia no resolvió. Por el contrario se profundizó en los últimos 40 años. Tenemos este resultado y este resultado hace que las condiciones en que se discute el salario general y convenios colectivos, sean desfavorables. A eso hay que sumarle que en Argentina subsisten las estructuras que nos dejó el Estado neoliberal durante el menemismo, que produjo una Constitución en 1994 que eliminó los recursos fundamentales del Estado para, por ejemplo, poder intervenir en la comercialización y la producción y dar respuestas ciertas a la inflación, como eran la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. O que permanezca irresuelto el tema de la hidrovía del Paraná, por donde los grupos del sector agroexportador hacen sus negociados, sin hacer participe a nadie de las ganancias fabulosas que tienen. Hoy tenemos una producción y una comercialización monopolizada por un grupo pequeño de empresas que están haciendo su acumulación de recursos sin una distribución equitativa y ante lo cual, el gobierno permanece casi paralizado. Ninguna de las expresiones de buena voluntad ni del Estado, ni de los sindicatos, le está poniendo un freno a esta actitud empresaria, que está consolidada.

Entendemos que las retenciones deberían aplicarse sin ningún tipo de discusión. Este razonamiento fue resuelto en el último plenario de regionales de la CGT Córdoba que hubo en Villa María, ligando la existencia de las retenciones a una mejor distribución. Si le sumamos el acuerdo con el FMI, que no ha bregado ni va a hacerlo por una mejor distribución, con condiciones que existen, con condicionantes que están. Además, no hay acuerdo con el FMI si no hay ajuste, eso también lo tenemos claro. Por otro lado, se está legitimando una fuga de capitales, para lo que fue contraída esta deuda por el grupo empresario que se hizo con el Estado en el gobierno anterior. De continuar estas condiciones, las perspectivas son desfavorables.

Sin embargo, también está la expectativa, tanto desde la clase trabajadora, como de los sectores populares, se pueda tomar otro rumbo. El reclamo va a existir y la calle va a reflejar esta cuestión. Por allí van a venir condiciones para que incluso este gobierno pueda imponerle otras condiciones al poder concentrado económico, para resolver no sólo la inflación, sino todos los otros temas pendientes en Argentina.

¿Cuál es la causa de la inflación?

El problema de la inflación es la concentración, es el resultado de los procesos de producción y comercialización en Argentina, producto de la globalización, de que somos un país que exporta alimentos y estos sectores económicos concentrados venden en dólares y pretenden que ese mismo valor sea el que impere en Argentina. De hecho, lo están haciendo.

¿El país tiene posibilidades de desarrollo con este esquema?

El Estado tiene que garantizar que los bienes transables en el mercado internacional no se comercialicen en el mercado interno al mismo valor. Pero el Estado no tiene las herramientas para garantizarlo, sino que esta especie de paralización, esta incertidumbre, esta paralización del gobierno nacional, también es un grave impedimento para que haya respuestas concretas y distintas. Por otro lado, esta primacía de los sectores agroexportadores concentrados, siempre ha sido la antinomia de la industrialización. Y está, en la industrialización, la posibilidad de desarrollo del país. Esta posibilidad de desarrollo es la que permitiría una mejor distribución del ingreso. Eso no está sucediendo.

¿Por qué a Córdoba le va peor en todos los índices socio-laborales que al resto del país?

Porque hay un acuerdo de sectores de representación política mayoritarios con estos sectores, con el sector agroexportador por un lado, desarrollista por el otro, y la especulación financiera que también se une a los otros dos sectores. Me parece que el acuerdo político que hay en la provincia, donde no es casual que se haya elaborado un discurso, una visión de los gobiernos nacionales, que no fueran el de Mauricio Macri, se ha pretendido que sea la de toda la sociedad, produce también esta desigualdad en la distribución de los recursos en nuestra provincia. Córdoba tiene destruido el bosque nativo, tiene serios problemas ambientales en toda la provincia por la falta de control de los agrotóxicos y porque no se permite discutir nada que tenga que ver con esto. Me consta porque vivo en una zona que tiene estas condiciones. Tienen a la par de haber aprovechado todos los recursos naturales de la provincia, no es casual el tema de los incendios con el sector desarrollista, tenemos como resultado de que no se discute este modelo. Pretenden que sea un modelo de exportación para el país y es un modelo que profundiza la desigualdad. Tendremos rutas muy lindas, tendremos gasoductos donde no hay agua potable, pero no tenemos ningún plan social real, por ejemplo, de vivienda. No hubo ninguna medida del gobierno provincial, ni en pandemia, ni ahora, para proteger a la pequeña y mediana empresas, ni a los puestos de trabajo, ni al sector trabajador. No existe. Tampoco hay ningún mecanismo en el gobierno que aborde seriamente las cuestiones sociales. Hay una paralización de todas las herramientas que el Estado podría poner en práctica para atenuar los efectos de la desocupación, la pobreza y la exclusión en la provincia.

¿Te sentís sola como una dirigente sindical de un gremio industrial pese a los avances que las mujeres han conseguido en política y otros sectores de la sociedad?

Es cierto que hay pocas mujeres que representan en los sectores de la actividad privada por un lado, e industriales por el otro. Es real, soy parte de mujeres sindicalistas a nivel nacional. Pero son pocas. En Córdoba, las otras compañeras en la intersindical de mujeres que yo integro, o vienen del sector público o vienen del sector servicios y no hay mujeres en la industria. Y no es porque no haya mujeres trabajadoras, hay una barrera complicada. De las últimas cifras oficiales de participación de mujeres en los sindicatos, en las estructuras nacionales, hemos bajado el porcentaje del 11 por ciento a casi el 9 por ciento. Esto es algo a tener en cuenta. Si bien el movimiento de mujeres y esta nueva situación favorable a los derechos de las compañeras está, también es cierto que se complica mucho que haya mujeres en una mesa de negociaciones. La foto del acuerdo del gobierno con la CGT y la UIA, no tenía a ninguna mujer sindicalista en la mesa (Ver abajo). Esta foto se repite en cada foto de la CGT nacional donde se pretendió llevar adelante una reforma estatutaria que no fue tal, porque no tuvo la participación de ninguna compañera. Lo mismo sucede en los movimientos sociales. Las mujeres estamos excluidas de estos ámbitos de decisión.

Uno de los estudios del INDEC sobre el mercado laboral señala que los trabajadores varones tienen un ingreso promedio de 60 mil pesos y las mujeres de 45 mil, ¿Cuánto tiene que ver esto con la no participación y representación de las mujeres en espacios de decisión?

Sí, también tiene que ver. No están las mujeres en las organizaciones de segundo grado, el Ministerio de Trabajo no garantiza la representación de género en las negociaciones salariales y colectivas. Esto es un llamado de atención que se cumpla con lo que está escrito. Pero si estas compañeras no están presentes en una discusión como la incorporación del convenio 190 de la OIT en los CCT, sino están presentes en la instrumentación del teletrabajo, que afectan a la mayoría de las mujeres, sino están presentes cuando se va a hablar del trabajo del cuidado y en otros muchos aspectos, donde la mirada de las mujeres tiene que estar reflejada, porque va a significar un mejor resultado y una igualdad y una equidad mayor. Y seguramente va a redundar en que sea un avance para las organizaciones y de los y las trabajadoras. Por eso, lo de la CGT nacional me pareció una burla.

Siempre ha sido esquiva la unidad en la CGT de Córdoba, ¿por qué cuesta tanto, en Córdoba, un proceso de unidad del movimiento obrero?

Cuesta porqué en Córdoba nunca hubo unidad. En la historia de Córdoba no hubo unidad del movimiento obrero, tiene que ver con diferencias políticas. En lo que me ha tocado a mí participar, que tiene que ver con este intento de dos décadas en que se intenta el tema de la unidad, ha sido muy difícil porque tiene mucho que ver esto de la identidad política de la mayoría de los de los dirigentes sindicales, que son peronistas. El peronismo hace 22 años que gobierna la provincia de Córdoba y todo esto ha traído aparejadas diferencias que en la mayoría de las veces aparecen como personales, no aparecen diferencias de proyecto, no estamos en los 70. Hay diferencias personales, diferencias sectoriales en algún caso. Pero nunca hubo unidad y en esta oportunidad, la CGT Regional Córdoba, que voy a reivindicar, es la organización que tiene más sindicatos adheridos, que son 72. Esto, ha sido producto de un gran esfuerzo colectivo para sumar sindicatos. Por supuesto, que hay que otros dirigentes, representantes que entienden que debe diferenciarse, pero entiendo que en estos momentos de tanta gravedad, el camino es el que empezamos a esbozar en Villa María en el último plenario de seccionales, que es avanzar en la unidad. Por lo menos en la acción. Después, sino estamos de acuerdo en las definiciones políticas del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, debiera ser un tema secundario. En Córdoba, que estamos tan orgullosos y orgullosas del Cordobazo, que fue ejemplo de la unidad en la acción, deponiendo todo interés partidario, sectorial, personal, etc, etc. deberíamos estar dando este ejemplo. En realidad, muchas compañeras y compañeros de la CGT tenemos esa idea, de que tenemos que seguir este camino de unidad. Para poder ser un factor que condicione al poder gobernante y de turno, a que tengan sobre la clase trabajadora una mirada de que tenemos derechos y somos habitantes de la misma provincia, y que además producimos riqueza. Hoy existe un ninguneo del gobierno provincial y eso debe acabar.

¿En las elecciones de 2023 va a haber confluencia entre los peronismos o se va a constituir una representación autónoma del FdT?

No sé qué pasará con el FdT en la provincia. En lo que respeta al gobierno de la provincia, el camino que está trazado en oposición al gobierno nacional y de ser el reflejo del poder económico en Córdoba, planteando por ejemplo que se deben eliminar las retenciones y todo los planteos que tiene el grupo que está en la Cámara de Diputados, sumado a las acciones del gobernador, de estar muchísimo más cerca de sectores que están en Juntos por el Cambio, nos parece que se configura otra situación política hacia adelante. Ante ello, esto que, denominamos el peronismo de Córdoba, marcha hacia configurar algún armado político que tenga mucho más que ver con esta unidad con otros sectores, antes que volver a ser parte de un proyecto nacional que tenga que ver con el peronismo.

En Córdoba, hay más opositores al gobierno nacional que defensores, ¿puede haber una expresión del espacio político vacante en la provincia en el 2023?

Acá Cristina es mala palabra. Alberto, en buena medida, también. Más allá de las razones o no. Espero que sí, que haya otra expresión. Espero sinceramente. Si no, estaríamos hablando de una especie de partido único.

La centro-derecha tiene para 2023 una oferta electoral de relevancia. Hay sectores del propio FdT que anteponen esta cuestión a otra, que hay que evitar que JxC gane en la provincia. ¿Vos te inclinás por esta idea o porque exista una representación de un proyecto nacional y popular?

Hay que representar lo que uno cree en política. Y no creo que haya que optar entre dos opciones que hoy estarían representando, estratégicamente, el mismo planteo. No acuerdo con que gane el menos malo, en este caso hay complejidades, tanto JxC como el peronismo cordobés representan posiciones parecidas, por eso me inclino por mantener los principios.

BACKSTAGE

¿Qué es lo primero que hacés en el día?

Escucho radio.

¿A quién escuchás?

Radio Universidad.

¿A qué hora te levantás?

A las 6:30.

¿Hacés gimnasia?

A la noche. Hago bicicleta fija.

¿Vas al supermercado?

Al súper, pero más a los almacenes. En Colonia Caroya vamos más a los almacenes.

¿El salame de Caroya o el de Oncativo?

El de Caroya.

¿Qué libro estás leyendo?

Leo mucho, sobre todo historia y política.

¿Sos cabulera?

No para nada.

¿El mar o las sierras?

El mar.

¿Televisión o Netflix?

No veo nada. A veces, alguna película en Netflix. La última que vi fue La Trinchera infinita (España, 2019, Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga).

¿Qué dirigente o dirigentes sindicales son tu referencia?

Atilio López, Agustín Tosco y Raimundo Ongaro.

¿Néstor o Cristina Kirchner?

Néstor.

¿Por qué?

Porque fue muy importante, en ese momento, su irrupción en la vida política argentina. Estuve el día que asumió, en Buenos Aires. Su discurso inicial fue el que marcó lo que venía y más allá de todo lo que se pueda decir, la recuperación de la política de Estado sobre derechos humanos, la derogación de las leyes, la bajada de los cuadros, fueron importantísimos. Y, sobre todo, por el No al Alca (Acuerdo de Libre Comercio impulsado por Estados Unidos).

¿Juan Schiaretti, José Manuel De la Sota o ninguno?

Hoy ninguno. En Córdoba, ninguno. El último gobierno popular, para mí, fue el de Horacio Obregón Cano y Atilio López (1973).

¿Una mujer que admires?

Tengo varias, pero una es Evita. A Eva Duarte.

