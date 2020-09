Gabriel Deck: "El tema de la NBA es un rumor por ahora"

El alero argentino de Real Madrid, Gabriel Deck, aseguró hoy que la posible salida a la NBA en el próximo mercado de pases es "por ahora un rumor", tras ser campeón de la Supercopa de España el pasado domingo, con un gran rendimiento individual.

"El tema de la NBA es un rumor por ahora. Muchos hablan de más cosas que no son ciertas, pero el plantel se hace ajeno a eso y está enfocado a lo que tenemos que hacer día a día. Por mi forma de ser dentro de la cancha, trato de hacer bien las cosas en cada partido, dar el 100%. No me llega tanto lo que el resto diga", explicó el santiagueño en una entrevista con Uno Contra Uno radio.

Deck, integrante del seleccionado argentino subcampeón del mundo en 2019, apuntó a llegar a "lo más alto en su carrera" y destacó que es "bueno" que se le pregunte por su crecimiento, pero negó una salida "inmediata" del equipo dirigido por Pablo Laso, que también tiene a los nacionales Facundo Campazzo y Nicolás Laprovíttola como bases.

"Veo bien al equipo, de la mejor forma, es la primera vez que podemos hacer una pretemporada completa con todo el equipo, hemos empezado todos juntos, venimos trabajando de la mejor manera, en una temporada que va a ser larga y dura, con muchos partidos, pero veo muy bien al equipo, de la mejor manera", destacó.

Real Madrid se impuso el domingo ante Barcelona en Tenerife por 72 a 67 en la Supercopa de España, encuentro en el que Deck aportó 11 tantos (4-5 en dobles, 0-4 en triples, 3-4 en libres), 3 rebotes y un robo en 30 minutos.

El entrenador "Merengue" Pablo Laso, aseguró en la conferencia post partido que sin Gabriel Deck su equipo “no habría derrotado” hoy al Barcelona en la final de la Supercopa de básquetbol de España.

“Sin Gaby Deck no hubiésemos ganado. Me parece que ha jugado un partidazo, y esto es absurdo de mi parte porque Trey Thompkins igual hubiera jugado mejor, o Facu hubiera jugado mejor, o Usman (Garuba) hubiera jugado mejor…Todos se sacrificaron por el equipo”, expresó Laso.

Sin embargo, la gran figura y MVP de la jornada fue Campazzo, con 21 puntos (4-9 en dobles, 2-6 en triples, 7-11 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias y un recupero en los casi 34 minutos que permaneció en cancha.

"Uno venía acostumbrado a anotar bastante, pero acá la liga te exige estar al 100 en la defensa y hacerlo bien. Año a año he ido mejorando eso y ahora me siento muy cómodo, ahora estoy mucho más adaptado y más amoldado a eso", cerró Deck.

(Con información de Agencia Telám).

