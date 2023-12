Gobernadores, legisladores y sindicalistas rechazaron el “decretazo” del presidente Milei

Gobernadores del peronismo, legisladores, y dirigentes sindicales, se manifestaron en contra del DNU 70/2023 emitido por el presidente Javier Milei y dado a conocer a través de un discurso por cadena nacional de Radio y Tv.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que “los gobernadores de las 23 provincias fuimos convocados por el Presidente, que durante 45 minutos repitió el mismo discurso que dio al asumir, de espaldas al Congreso. Luego, nos pidió el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos. Hoy, a espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo”.

Agregó que “así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”.

RICARDO QUINTELA: “IR CONTRA EL PUEBLO ARGENTINO ES UNA OPCIÓN”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintelo, afirmó que “ir contra el pueblo argentino no es una opción. El DNU que anunció el presidente es un avasallamiento de las facultades del Congreso, que además incluye medidas que atentan contra el desarrollo del país y que afectan a las argentinas y argentinos”.

“Los derechos conquistados a lo largo de los años no pueden ser eliminados a través de un decreto de necesidad y urgencia. Nuestra industria nacional, nuestros recursos y nuestras empresas no pueden ser perjudicadas con medidas que solo vienen a beneficiar a unos pocos. No vamos a negociar ni a ser partícipes de estas medidas que vienen por los derechos populares de todas y todos”, denunció el mandatario riojano.

Y agregó que “esta decisión que tomó el Gobierno nacional habla a las claras de que las medidas son solo para algunos sectores poderosos y en contra del pueblo argentino. Ya lo habíamos anticipado días atrás con las medidas adoptadas, 120% de devaluación, 800 pesos el litro de nafta, y quita de subsidios, que significan cierre de comercios, industrias y empresas, dejando trabajadores y trabajadoras en la calle. Este conjunto de medidas ratifican lo que dije: es un genocidio social”.

SERGIO ZILIOTTO: “EL PRESIDENTE HA DECIDIDO SUBVERTIR LA CONSTITUCIÓN”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, apuntó este miércoles que “a 40 años de su recuperación, la democracia vive hoy uno de los momentos más duros y tristes de su historia”.

Precisó que “el presidente y su equipo de gobierno han decidido subvertir la Constitución Nacional para imponer un régimen que tiene como principal objetivo concentrar aún más la riqueza en los poderosos, y sin interesarle el avasallamiento de los derechos básicos y el empobrecimiento de la enorme mayoría del pueblo argentino”.

Finalmente, afirmó que “la defensa de los derechos populares no se negocia, el respeto a las reglas democráticas menos aún”.

HÉCTOR DAER: “NO VAMOS A TOLERAR EL ATAQUE A LOS DERECHOS LABORALES”

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, y dijo que desde la central obrera no se va a “tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”.

“Rechazamos el DNU decretado por el Gobierno. Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su Inconstitucionalidad es manifiesta”, dijo Daer en una publicación en su cuenta de la plataforma X.

En esa línea, el sindicalista agregó: “No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”.

“Las emergencias dictadas sólo se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos”, concluyó.

UNIÓN POR LA PATRIA: “MILEI SE ARROGA FACULTADES LEGISLATIVAS”

Unión por la Patria (UxP) denunció un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso. Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria”.

La alianza opositora dijo que “Milei se arroga facultades legislativas. No convoca a Sesiones Extraordinarias. Se lleva puesta a la Constitución. Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Argentina no necesita un Fujimori”.

Por último, indica que “las medidas anunciadas generarán un enorme perjuicio al pueblo argentino. Vamos a exigir que el Congreso funcione; se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU; y se convoque a Extraordinarias. Este DNU tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia”.

VILMA IBARRA: “ES PARA SAQUEAR NUESTROS RECURSOS NATURALES”

La ex secretaria legal y Técnica del gobierno nacional, Villa Ibarra, precisó que “el DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos. Los militantes populares necesitamos coordinar nuestras fuerzas para impedir este desguace del Estado y la pérdida de las conquistas logradas durante décadas”.

MARGARITA STOLBIZER: “ABUSO E INCONSTITUCIONALIDAD”

La diputado nacional Margarita Stolbizer (Cambio Federal) rechazó el DNU presidencial. Afirmó a través de la Red X que “el Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia derogacion de leyes por medio de un Decreto. Ni siquiera firma la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Abuso e inconstitucionalidad. Sigue con consignas de campaña sin asumir que debe gobernar respetando la Constitución Nacional. El Poder Legislativo deberá analizar en profundidad cada renglón de este DNU”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

