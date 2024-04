Fopea: “Las declaraciones del Presidente (contra el periodismo) constituyen una metodología autoritaria”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que las declaraciones del presidente Javier Milei contra el periodismo “la generalización y la descalificación sistemática que se evidencia en las declaraciones del Presidente constituyen una metodología autoritaria que desprecia los principios más elementales de una sociedad democrática”.

Señala la organización que reúne a periodistas de todo el país que “la violencia verbal puede derivar en violencia física contra algún periodista”.

El comunicado de prensa de FOPEA fue emitido luego que el miércoles 10 de abril, a través de la red social X, Javier Milei hiciera un posteo titulado “Libertad de expresión para todos”.

Allí había acusado al periodismo de haberse “corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”. También había expresado que “la extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios. El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven”.

FONTEVECCHIA

El 8 de abril, en una entrevista con Alejandro Fantino (Neura), el presidente Javier Milei declaró: “Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando”. Asimismo, entre risas, sostuvo “pero bueno, está camino a la quiebra, así que ¡qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.

FOPEA apuntó el episodio “como un nuevo caso de discurso estigmatizante” y consideró que “el hecho de que un presidente de la Nación festeje el posible cierre de un medio es más grave que el ya habitual señalamiento a los periodistas que no se subordinan”.

ROMINA MANGUEL

El 7 de abril, Romina Manguel entrevistó en su programa de FM Millenium al diputado nacional Alberto Benegas Lynch quien, entre otros temas, dijo que “la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. Al día siguiente, en una entrevista con Alejandro Fantino (Neura), el presidente Javier Milei dijo que la frase de Benegas Lynch fue “desafortunada”, pero que había sido “sacada de contexto» por una “periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes de mí. A esa periodista no le tienen ni que pisar el estudio porque es una periodista que lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Acá hay muchos periodistas que juegan y juegan para destruir, entonces no tenés que ir a darle notas a esos tipos (…) porque es ser funcional a los orcos”.

Manguel rechazó los dichos presidenciales e indicó que “le parece grave que un presidente les señale a sus funcionarios que no dejen que ella los entreviste”.

Por último, FOPEA agregó que registró el caso “como discurso estigmatizante, y queda atenta ante una posible restricción al acceso a la información”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.