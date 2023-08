Facundo Rufeil: “Schiaretti es la última esperanza de moderación para el país”

El intendente de La Calera, Facundo Rufeil, expresó este miércoles que “el peronismo de nuestra ciudad va seguir respaldando a Juan Schiaretti para que llegue a ser nuestro presidente. Es la última esperanza de moderación para el país”.

El gobernador de Córdoba y candidato a presidente por la alianza Hacemos Unidos por Nuestro País (HUxNP) Juan Schiaretti es uno de los cinco que superó el piso de las Primarias del pasado domingo 13 de agosto. El mandatario provincial competirá ahora en los comicios presidenciales del 22 de octubre.

Rufeil es un dirigente alineado con la gestión provincial y con el schiarettismo. Sus declaraciones fueron dadas a conocer a través de un comunicado de prensa.

El jefe comunal expresó que “estoy muy contento, ya que Juan sigue en carrera. Primero dijeron que no iba a ser candidato, y lo fue; después dijeron que no iba a superar las PASO y lo consiguió; y ahora dicen que va a ser un candidato de cotillón, pero no tienen en cuenta que es uno de los cinco que pelea por la presidencia”.

Luego planteó que “en octubre va a sacar muchos más votos y va a tener un protagonismo muy importante en la Argentina que viene”.

También manifestó que “le preocupa mucho la debilidad del Gobierno Nacional, ya que parece que con las medidas económicas que tomó en vez de generar más estabilidad económica y social terminó produciendo un clima de mayor incertidumbre”.

