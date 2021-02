Facundo Campazzo: “Busco hacer jugar al equipo con mi identidad”

El cordobés Facundo Campazzo sostuvo que "intento hacer jugar” a los Denver Nuggets de la NBA con “mi identidad”, a la vez que resaltó que llegó a los Estados Unidos con la intención de “desafiarme y demostrar que estoy a la altura de un nivel como éste”.

“Busco hacer jugar al equipo con mi identidad, con mi ADN. Trato de mejorar y no cometer errores”, expresó el base de la franquicia del estado de Colorado, que reúne una marca de 17 triunfos y 14 derrotas en lo que va de la temporada.

El jugador de 29 años, ofreció una charla a través de plataforma Zoom para distintos medios argentinos. “Llegué a un lugar diferente y sabía que había que adaptarse y sigo intentándolo lo más rápido que puedo. Hace cuatro meses estaba jugando en otra liga, otro país y de un día a otro hubo un cambio de 360 grados”, manifestó el armador del seleccionado argentino.

“Me sentí mejor contra los equipos ante los cuales jugué por segunda vez y cada día que pasa me siento bien. Son compañeros diferentes y una manera diferente de jugar, pero intento disfrutarlo”, aseguró.

Campazzo, quien se inició en el club Municipal de Córdoba, también se refirió a la relación que mantiene con el entrenador Michael Malone. “Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández) o Pablo (Laso, del Real Madrid) que está atento a si tenemos una sugerencia”, dijo.

“Él (Malone) siempre me indica que tengo que ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Obviamente la adaptación no es fácil, pero siempre me sentí respaldado por mis compañeros”, indicó.

En lo que va de la competencia, el argentino (el decimotercero a lo largo de la historia en llegar a la NBA) reúne una media de 5,4 puntos; 2,1 asistencias y 0,9 rebotes en los 28 encuentros que protagonizó.

Ante la consulta respecto de qué puede corregir en su juego, Campazzo advirtió: “No hay mucho tiempo para entrenar como equipo, porque es partido, descanso, partido y libre. Es como un Mundial de siete meses y entonces te hacen hincapié en la toma de decisiones. Si tenés un tiro abierto no dudes y si lo metés bien y si lo errás, sigue siendo un buen tiro”.

La energía y entrega del base del seleccionado argentino subcampeón mundial en China 2019 es marca registrada y uno de los argumentos que permitieron su desembarco en la NBA. “Intento desde la energía, la defensa y volver locos a los rivales. Pero por ahí en ofensiva no me preocupo por el talento que tenemos con mis compañeros, pero sí trato de sumarle a mi juego en ataque con la ‘flotadora’”, explicó.

Campazzo sabe que su nombre -de a poco- comienza a ser conocido en el ambiente, aunque eso no lo obnubila: “Si me hago un nombre será consecuencia del trabajo que haga”, certificó. “Intento parar y pensar dónde estoy y es algo increíble para el jugador que cuenta con asistentes, pasadores, entrenadores, hoteles, viajes. Disfruto con los pies en la tierra para competir”.

