Fabián Borro: "me gustaría darle continuidad al torneo, pero no sé si lo vamos a poder hacer"

El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Fabián Borro, dialogó con el sitio "Basquet Plus", y dejó en claro que la reanudación de La Liga Nacional después del 30 de marzo es una incógnita. "La información que nosotros manejamos es que el virus va a crecer con las bajas temperaturas, entonces no sé si en 15 días vamos a estar en condiciones de continuar. Esto vamos a tener que ir viéndolo paso a paso", afirmó Borro.

Recordemos que el viernes pasado la Asociación de Jugadores de Básquetbol (AdC) decidió suspender hasta el 30 de marzo el desarrollo de La Liga Nacional, la Liga Argentina, Liga de Desarrollo, La Liga Femenina y días más tarde el Torneo Federal. De esta manera, los 20 equipos de La Liga decidieron darle licencia a sus jugadores y varios clubes liberaron a sus extranjeros para que puedan retornar a su país de origen.

El presidente de la CABB se refirió al motivo de la suspensión de la máxima categoría del básquet nacional. "En la Liga Nacional, el viernes pasado detectamos que había dos extranjeros que habían venido de Estados Unidos (NdR: Gadson de Comunicaciones y Wright de Ferro), entre 5 y 8 días antes del protocolo dispuesto por el Gobierno de aislamiento. Se hizo la consulta en el Ministerio de Salud y recomendaron aislamiento de ambos. Ahí se decide hacer el parate hasta fin de mes".

"Lo peor todavía no llegó. Es un virus de alto contagio y que va a venir con mayor fuerza en la época invernal. Los casos que hay acá son pocos y la mayoría es gente que se está recuperando. Se está comparando al hemisferio norte con nosotros, que estamos en el sur y todavía tenemos temperaturas altas. Es la gran diferencia", explicó el presidente de la CABB.

La realidad es que, la reanudación del básquet nacional hoy es una incógnita y las miradas no son optimistas luego de la reunión del Comité de Crisis conformado por la CABB y la AdC, el lunes pasado. Justamente Diego Grippo, el presidente del Comité, habló en UCU Radio, y explicó que dada las circunstancias es necesario pensar en un "Plan B" por si no se puede reanudar en la fecha establecida.

"Hay cosas que pueden cambiar en el transcurso del día. No sabemos que pasará a partir del 30 o el mismo 31 de marzo porque todos los días salen cosas nuevas. En mi opinión hay que contar con un plan de contingencia en caso de que la temporada continúe o no. Hay que tener la decisión tomada desde ahora y no armar un plan de contingencia en base a lo que pase hasta el 31", afirmó Grippo.

"En una cuestión de lógica pura, donde hasta el día de hoy hay sesenta y pico casos, parece que estoy va aumentar hasta el 31 de marzo, y que va a haber más casos. Si van a haber más, las decisiones que se han tomado hoy, van a continuar por un tiempo más", cerró el presidente del Comité de Crisis.

Ahora bien, según el periodista Fabián Perez, uno de los planes de contingencia que está barajando la CABB, sería (en caso de que se pueda jugar a puertas cerradas) correr con algunos ajustes el calendario, para poder terminar la serie regular a partir de junio y empezar la post temporada luego.

Nada esta definido aún, y mucho tendrá que ver en las decisiones futuras,las medidas que tome el Comité Olímpico Internacional con respecto a la realización o no de los Juegos Olímpicos en Tokio.

Por el momento, "El COI se mantiene firme con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020​, y a más de cuatro meses de la inauguración no hay necesidad de tomar medidas drásticas en esta etapa. Y cualquier especulación en este momento puede ser contraproducente", indicó ayer el COI en un comunicado.

