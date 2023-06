Elecciones en Córdoba: JxC impugnó el escrutinio provisorio y pide que se cuente “acta por acta, desde cero”

El titular del Comando de Campaña de Juntos por el Cambio (JxC), Marcos Ferrer, pidió este martes el recuento “desde cero” de las actas de papel de cada una de las 9.060 urnas de la elección provincial del pasado domingo 25 de junio. Se refiere a las actas de cada urna, que llevan la firma del presidente de mesa y los fiscales de cada partido. Dijo que “el recuento no puede partir del escrutinio provisorio porque no tenemos certezas a causa de las consistencias existentes”. Lo hizo durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el Salón Park del Hotel Amerian. Además de Ferrer, participaron Walter Nostrala y Ernesto Martínez (Frente Cívico), Oscar Agost Carreño (Pro) y Brenda Austin (UCR).

Juntos por el Cambio (JxC) impugnó el escrutinio provisorio realizado con el sistema Turing de la empresa MSA, con logística de la compañía telepostal OCASA. Ferrer señaló la existencia de inconsistencias, tanto de la cantidad de votos emitidos por categoría (Hay una diferencia de 40 mil votos); planteó que faltan cargar 462 actas -unos 100 mil votos- que no pudieron ser escaneadas ni transmitidas; y denunció que resulta llamativo que “buena parte de esas 462 actas no son de lugares en los que no hubo conectividad, sino de lugares en los que fueron transmitidas otras actas”.

“Queremos que haya certeza. Lo que se está discutiendo es la salud de la democracia en la Provincia. Buscamos la máxima transparencia para saber quién es el gobernador, los legisladores, los tribunos de cuentas, los intendentes. Hay numerosas inconsistencias”, aseguró el intendente de Río Tercero y uno de los armadores políticos del radical Rodrigo De Loredo.

Agregó que “las dos fuerzas mayoritarias de la provincia coincidimos en que el sistema Turing de la empresa MSA no es seguro. Está nuestra denuncia y la decisión de la Municipalidad de Córdoba -gobernada por el PJ- de no utilizarlo en la próxima elección comunal del 23 de julio”.

Con la presentación judicial en marcha, el resultado de la elección queda en el aire hasta que la Justicia Electoral resuelva sobre el planteo opositor.

Cabe recordar que fueron cargadas las actas del 94,90% de las mesas. La última carga se realizó a las 6:20 del lunes 26. Restan sumar al conteo de sufragios las actas de 462 mesas de votación de las 9060 que se colocaron el domingo para que sufraguen 3.050.000 cordobeses.

En la noche del domingo se produjeron fallas en el procesamiento y transmisión de información. Los problemas aparecieron a partir de las 22:50, cuando habían sido sistematizadas cerca del 80% de las actas. A partir de allí, durante las siguientes siete horas, se adicionó manualmente un 15% de las actas y se dio por finalizado el procedimiento.

EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO PROVISORIO OBJETADO

CÓMO SE HIZO EL ESCRUTINIO

Una vez finalizado el comicio, las autoridades de mesa con el control de los fiscales partidarios contaron los votos emitidos y se confeccionó el acta de la mesa con el resultado. Ese documento era entregado al Fiscal Público Electoral (Fipe, funcionario judicial) de cada escuela, que era el encargado de escanear el acta, entregar una copia firmada a los fiscales y transmitir el acta usando el sistema Turing. El programa informático leía el acta y trasmitía los datos al centro de cómputos, donde la información era cargada. Luego, el Fipe embalaba cada urna, las boletas únicas utilizadas y el acta en una bolsa transparente y precintada, que era entregada a Ocasa para que la trasladara hasta Tribunales II, donde debe realizarse el escrutinio definitivo, cuyo inicio está programado para este miércoles, a las 9:00.

Según la información oficial, la falla se ubica en el tramo del escaneado y en la transmisión de los datos. Luego, los planes de contingencia no funcionaron o lo hicieron deficientemente.

JUEZ Y LA APERTURA DE LAS URNAS

El candidato a Gobernador de JxC, Luis Juez informó, en la tarde de este martes, que “acabo de impartir expresas directivas a los apoderados legales de Juntos por el Cambio, que soliciten a la justicia electoral la apertura de las urnas y la lectura de las actas correspondientes y que copia de lo solicitado se comunique el Tribunal Superior de Justicia”.

Juez explicó que “solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontrarla es dentro de las urnas”.

EL ESCRUTINIO DEFINITIVO



En la presentación judicial, JxC solicita que “al momento de efectuar el escrutinio definitivo se proceda a poner en cero en frente de los apoderados partidarios el sistema de carga de datos y luego de ello que el escrutinio definitivo se haga teniendo en cuenta las actas que fueron hechas de puño y letra por las autoridades de mesa y que fueron debidamente suscriptas por estas y los fiscales partidarios”.

Agrega que “por esta misma circunstancia, se omita la consideración de las cargas realizadas según el sistema Turing y las constancias emitidas por este sistema”.

Por último, “hacen reserva de pedir apertura de las urnas y conteo de su contenido en los casos en que haya inconsistencias en dichas actas”.

