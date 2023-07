Elecciones: JxC, el PJ y aliados, y los libertarios consolidan sus tercios rumbo a las PASO

A casi un mes de las elecciones primarias (Paso), los tres principales actores, Juntos por el Cambio (JxC), el PJ y sus aliados (Unión por la Patria), y los libertarios de Javier Milei aparecen con sus tercios consolidados. Ni la designación de Sergio Massa como candidato del oficialismo, ni lo escándalos que rodean a Milei en las últimas semanas parecen modificar esta foto surgida el año pasado.

Los datos forman parte de la primera encuesta domiciliaria nacional realizada luego de que Massa fuera ungido como representante del PJ y sus socios electorales. El trabajo fue realizado por Zuban, Córdoba y Asociados. Se efectuó entre el 1 y el 6 de julio en todo el país, es presencial, reúne 1.280 casos, tiene un error de muestreo de 2,7% y un nivel de confianza de 95%.

La interna de JxC muestra una fuerte paridad entre Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales con 16,4% y Patricia Bullrich y Luis Petri con 13,3%. Entre ambas fórmulas suman 29,7% de intención de voto.

Sigue UxP (Unión por la Patria), donde Massa – Agustín Rossi obtienen 25,1% frente al 2% de Juan Grabois y Paula Abal Medina. Massa podría disputar el primer lugar de las PASO y ha logrado aglutinar el voto peronista.

Por su parte, el libertario Milei se encuentra empatado con Massa entre los candidatos con más adhesiones, con un 24,5%.

Luego se ubican el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti con 3,5% de intención de voto; y Myrian Bregman con 2,1% y Gabriel Solano con 0,2% -entre ambos reúnen 2,3%-.

De este modo, las tres fuerzas principales, con apenas un 8,6% de indecisos, se desenvuelven en un marco de elevada igualdad, con tercios afirmados.

Paola Zuban y Gustavo Córdoba, directores de la consultora, analizan que “en el oficialismo, es innegable que el ungimiento de Sergio Massa como candidato de unidad, con Juan Grabois protagonizando una especie de reserva moral para segmentos minoritarios de votantes desencantados, le ha permitido a Unión por la Patria recuperar cierto protagonismo e incluso soñar con que la fórmula Massa-Rossi sea la más votada a nivel individual”.

Explican que “Nuestros datos muestran que es un escenario posible, pero que requerirá grandes esfuerzos y evitar traspiés económicos y discursivos en las semanas que quedan”.

Plantean también que “en Juntos por el Cambio, la primaria sigue apareciendo en esta línea de análisis como muy competitiva, con Horacio Rodríguez Larreta manteniendo una leve ventaja sobre Patricia Bullrich a nivel nacional”.

Resaltan que “esta contienda en JxC tiene un doble final abierto. Por un lado, está la cuestión de quién se quedará con el liderazgo del espacio la noche de las PASO. Y por otro, está también el desafío que se abrirá hacia la elección general para la fórmula más votada: fidelizar el voto del contrincante. Un desafío que hay que seguir de cerca y que muy probablemente defina gran parte de la elección general”.

Indican que “en el liberalismo la candidatura de Milei no parece haber sufrido demasiado luego de las semanas de escándalos internos y externos. Su tercio no disminuyó, aunque sí se puede decir que ha dejado de crecer. Vemos en su espacio electoral un núcleo duro identitario que no debería ser subestimado en los análisis”.

Recuerdan, en ese sentido, que “durante las campañas presidenciales que llevaron al poder a Donald Trump y Jair Bolsonaro, ambas candidaturas sufrieron episodios muy agresivos de escándalos que, si bien lograron negativizarlos en gran parte de la opinión pública, no lograron hacer mella en su base electoral. Por el contrario, contribuyeron a fidelizarla y a solidificar sus núcleos duros”.

Alertan, por último, que “es prudente decir que cualquier caída del candidato libertario es más bien discreta. Quienes hacen cálculos especulando con un derrumbe espectacular deberían revisar con cuidado sus estrategias”.

DATO 1

Javier Milei es el más votado entre los varones con el 27,10% y Sergio Massa entre las mujeres con 26,20%.

DATO 2

Patricia Bullrich suma más adhesiones entre las mujeres (16,6%) que entre los hombres (9,90%).

DATO 3

Si los únicos que votaran fueran los jóvenes de entre 16 y 30 años, Milei triunfaría en primera vuelta, ya que alcanza 41,5% de intención de voto. Le sigue Massa con 21,9%. Una diferencia de caso 20 puntos porcentuales (pp.)

DATO 4

Massa vence en los otros tres grupos etareos en los que se divide el estudio: 31-45 años (25,8%); 46-60 (25,7%); y más 60 años (27,70%).

DATO 5

Juan Schiaretti y Florencio Randazzo consiguen la mayor cantidad de adherentes en el segmento de 46-60 años, con 5,8%.

DATOS 6

Milei triunfa en tres regiones del país (Centro, NEA y Cuyo). UxP lo hace en dos: AMBA y NOA. Y JxC en 1, la Patagonia.

