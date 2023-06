Elecciones en Córdoba: Trabajarán el domingo y suman más mesas para acelerar el escrutinio definitivo

El Tribunal Electoral Provincial habilitó ocho nuevas mesas de validación adicionales para llevar a cabo el escrutinio definitivo de la elección de renovación de autoridades provinciales celebrada el domingo 25 de junio. La decisión busca darle mayor celeridad al proceso.

De este modo, serán 18 las mesas escrutadoras que cotejarán las actas originales con la documentación que tengan los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación. Paralelamente, el tribunal informó que las tareas de escrutinio también se llevarán a cabo durante la jornada del domingo 2 de julio, entre las 9 y las 13 horas.

La decisión de la Justicia Electoral se produce luego del pedido de los apoderados del PJ cordobés y se enmarca en la necesidad de salir de la incertidumbre política y apurar la consagración del Gobernador y Vice de la Provincia, además de los legisladores y tribunos de cuentas.

Cabe recordar que el escrutinio provisorio no pudo ser completado a causa de dificultades en el procesamiento y transmisión de datos del sistema Turing, provisto por la empresa MSA, que a su vez había sido subcontrada por OCASA, firmante del contrato con la Justicia provincial. Ese escrutinio fue luego cuestionado e impugnado por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC). Actualmente, el escrutinio provisorio -que no tiene fuerza legal- fue puesto a cero y ya no puede consultarse digitalmente.

Desde el miércoles, se desarrolla el escrutinio definitivo en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio de Tribunales II, ubicado en Fructuoso Rivera 720, de la ciudad de Córdoba.

La actividad de escrutinio se realizará durante lo que queda de esta semana, incluyendo el sábado, entre las 9 y las 18 horas y el domingo de 9 a 13 horas. Continuará la siguiente semana, de lunes a sábado, con el mismo régimen de horarios, hasta que se concluya.

EL PROCEDIMIENTO

En cada mesa de validación, se cotejará el acta de apertura, cierre y escrutinio original (firmada por las autoridades de mesa de votación y los fiscales presentes el día de la elección) con el acta que tengan los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación. Este procedimiento se llevará a cabo en presencia del personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (uno por partido en cada mesa escrutadora).

En caso de no acordar tal validación, se remitirá el acta a la mesa de incidencias. En cambio, si no se contara con el acta original, se procederá a la apertura de la urna, en presencia de los representantes de las distintas agrupaciones políticas presentes.

En la mesa de incidencias, se procederá a analizar el acta de apertura, cierre y escrutinio original remitida por las mesas escrutadoras con aquellas actas que lleven los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación. Esto también será llevado a cabo por personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (hasta tres por fuerza política). Cuando no se llegue a la aprobación del acta incidentada, se podrá realizar el escrutinio de la urna pertinente.