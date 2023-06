Elecciones en Córdoba: Qué irregularidades denunció JxC

La presentación que realizó Juntos por el Cambio (JxC) al Tribunal Electoral de la Provincia, para impugnar el escrutinio provisorio efectuado a través del sistema Turing de la empresa MSA, muestra un extenso detalle de irregularidades ocurridas durante la elección para Gobernador, Vice, Legisladores provinciales y tribunos de cuentas.

Las elecciones se desarrollaron el pasado domingo 25 de junio y el conteo provisorio arroja la victoria de Martín Llaryora en el tramo para Gobernador, y de JxC en los segmentos de legisladores para distrito único y tribunos de cuentas.

El escrito fue entregado durante la conferencia de prensa que brindaron Walter Nostrala, Marcos Ferrer, Ernesto Martínez, Oscar Agost Carreño y Brenda Austin.

Algunas de las situaciones anómalas denunciadas por la oposición, son las siguientes:

– Irregularidades en los establecimientos educativos para procesar los datos, en algunas mesas el sistema “leyó” y procesó más votos que electores habilitados;

– Existían establecimientos sin conectividad;

– En algunos otros, no estaban los escáners;

– En otros, no se encontraba el técnico presente.

– A las 22:45 se informó a los fiscales informáticos y luego, se hizo público a la ciudadanía, que restaban 2058 mesas de cargar, debido a la renuncia masiva de técnicos o a la falta de conectividad en las escuelas.

– En algún momento se tomó la decisión de dar por terminado el escrutinio provisorio. Esa fue la abrupta decisión que se adoptó en algún momento de la noche, sin ninguna razón plausible que lo justifique, sin ningún argumento conocido por la toda la sociedad. Se le pidió a los fiscales informáticos que se retiraran del lugar dispuesto para el proceso y se les avisó que se continuaría con la carga manual. Ante nuestro reclamo, se permitió que retornen los fiscales a contemplar el proceso de carga manual que venía a subsanar el problema del sistema informático y sus deficiencias operativas. Dicha carga culminó cerca de las 6:00hs. del lunes siguiente.

– Hubo 17 establecimientos educativos de la ciudad de Córdoba en los cuales no se cargó ni siquiera una sola mesa, sin que se haya emitido un solo comunicado dando razón de tamaña irregularidad. Estas 17 escuelas arrojan un total de 127 mesas que no figuran cargadas en el sistema, en las que están empadronadas más de 40.000 electores cuyos sufragios no fueron cargados.

– Hemos analizado la totalidad de los datos del departamento Tercero Arriba. Surge de dicho relevamiento que el 25% de los datos cargados en el sistema tienen errores por no reflejar exactamente lo que obra en las actas de escrutinio confeccionadas de puño y letra por el presidente de mesa. Esto afecta a varias fuerzas políticas.

– Se detuvo el escrutinio en un caso: El colegio Nuestra Señora del Huerto, a casi 5 cuadras de la sede del Juzgado Electoral que pasadas 15 horas no tenía ninguna acta cargada de sus mesas. En pleno centro se cerró con sus ocho mesas sin escrutar. Supongamos que el Internet del colegio no funcionó. ¿Cuánto demoran en el Plan B? Se ha cerrado esa escuela sin contar ninguna mesa. En las Nievas se completó a las 5.20 de la mañana. Hasta ese momento las 9 mesas estaban sin escrutar y cuando aparecen los resultados mesa por mesa, el escrutinio provisorio del Tribunal y la empresa cargada dice “Cargado digitalmente”. ¿Si llegó por el mecanismo que tenía que llegar, cómo puede ser que hasta las 5 de la mañana no hubiera aparecido? Cuando a las 23 empezaron a cargar manualmente.

– Incumplimiento por parte de las empresas contratadas al sistema informático en donde nuestros fiscales solo pudieron visualizar la transmisión de actas y resultados, sin poder guardar ningún registro. Este hecho resulta de una gravedad extrema, toda vez que se advirtió en el proceso de escrutinio provisorio, la existencia de actas con datos irrisorios, como lo es el caso de la mesa 3553, en donde la Alianza juntos por el Cambio Obtuvo 108 votos, y el escaner informó 8 votos; la mesa 783 en donde la alianza Juntos por el cambio obtuvo 86 votos a favor, pero el scaner informó 0 votos; la mesa 8339, en donde la fuerza política Creo en Córdoba de Todos, recibe 0 votos, pero el scaner le adjudica 600 votos; etcétera.

– La irregularidad constatada por los peritos informáticos, que a las 22.14 contabilizaron más de 700 actas de escrutinio incidentadas, y que, sin control de parte, fueron resueltas por personal del Tribunal Electoral que concurrió al call center ubicado en Entre Ríos 11, para resolver las mismas, sin comunicar ni a los fiscales informáticos ni a los apoderados partidarios de dicha situación. Al tratarse de un acceso restringido, se impidió a los fiscales, obtener la descripción de la totalidad de las mesas, y en cuestión de minutos, entre la hora denunciada y las 23.30 horas del citado día, desaparecieron de la visualización de la pantalla a la cual se le dio acceso a los especialistas.

– Los fiscales informáticos partidarios, no pudieron ver en tiempo real el estado de cada una de las mesas, escuelas, localidades y departamentos, puesto al colapso del sistema que se produjo, con un bloqueo del mismo al entrar las actas del circuito Capital, en al menos 3 oportunidades.

[DOS CASOS]

La Mesa 4689 de la Escuela Justo José de Urquiza de la Ciudad de Villa María: Con un total de 349 electores habilitados consignó que un partido obtuvo más de 1008 votos, es decir que los votos emitidos triplicaban los electores habilitados. Idéntico caso ocurrió en la mesa 2270 en Coronel Olmedo, en la Ciudad de Córdoba.

