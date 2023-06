Elecciones en Córdoba: El Tribunal Electoral ordenó realizar el escrutinio definitivo acta por acta

El Tribunal Electoral de la Provincia dio a conocer en la noche del martes que el escrutinio definitivo de la elección provincial del 25 de junio se realizará con “las actas originales que serán cotejadas con las que tengan los representantes de las agrupaciones políticas para su aprobación”. Índica, además, que en caso de que no se cuente con acta original, “se abrirá la urna” para obtenerla -las actas y votos emitidos se guardan en el interior de las urnas- y si no es hallada, se efectuará nuevamente el escrutinio de la urna y el acta correspondiente. Por lo tanto, el resultado final de la elección y la proclamación de los ganadores del comicio deberá esperar.

La resolución lleva la firma de la jueza electoral Marta Vidal, de los vocales de cámara Leonardo González Zamar y Jorge Namur, y del secretario letrado de cámara Ernesto Torre.

En los hechos, se trata de un procedimiento habitual, establecido en el artículo 134 de la Ley 9571. En el escrutinio definitivo se analizan las actas mesa por mesa para, entre otras cosas, determinar que no hayan sido adulteradas y respeten todas las formalidades de ley. Los fiscales de las fuerzas políticas en caso de tener observaciones, las efectúan y se tramita el incidente. Para decirlo de otro modo, no se tiene en cuenta el escrutinio provisorio.

Sin embargo, en este caso, la decisión se dio a conocer y explicó luego del escándalo desatado a partir de las fallas que tuvo el sistema digital Turing de la empresa MSA, utilizado para efectuar el escrutinio provisorio. El TSJ ya había dispuesto una investigación administrativa al respecto, para establecer responsabilidades por lo sucedido, pero el tema terminó de decantar a partir de la impugnación del escrutinio provisorio realizado este martes por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC). La denuncia de irregularidades, sumado al debate público y las sospechas generadas por el escrutinio provisorio dispararon la comunicación de este paso. Todavía, el Tribunal Electoral no se manifestó sobre la denuncia opositora.

El operativo se iniciará a las 9:00 del miércoles y no se sabe aun cuando finalizará, ya que deberán cotejarse las 9.060 actas de igual número de mesas que se distribuyeron en todo el territorio provincial. Según establece la legislación electoral, hasta que no se complete el escrutinio definitivo, no podrán proclamarse las autoridades electas.

La actividad se desarrollará en Tribunales II donde fueron replegadas todas las urnas que se utilizaron en la elección del domingo.

Dice el comunicado de prensa que “el Tribunal Electoral Provincial estableció cómo será el procedimiento aplicable para la realización del escrutinio definitivo, en relación con las elecciones celebradas el domingo 25 de junio de 2023”.

Precisa que “en cada mesa de validación, se cotejará el acta de apertura, cierre y escrutinio original (firmada por las autoridades de mesa de votación y los fiscales presentes el día de la elección) con el acta que tengan los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación”. Esto implica, que el procedimiento se aplicará a cada una de las mesas de votación.

Agrega que “se llevará a cabo en presencia del personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (uno por partido en cada mesa escrutadora)”.

Explica que “en caso de no acordar tal validación, se remitirá el acta a la mesa de incidencias”.

Detalla que, en la mesa de incidencias, se procederá a analizar el acta de apertura, cierre y escrutinio original remitida por las mesas escrutadoras con aquellas actas que lleven los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación. Esto también será llevado a cabo por personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (hasta tres por fuerza política). Cuando no se llegue a la aprobación del acta incidentada, se podrá realizar el escrutinio de la urna pertinente”. Esto es, volver a contar los votos emitidos y efectuar una nueva acta.

En cambio, señala el Tribunal, “si no se contara con el acta original, (directamente) se procederá a la apertura de la urna, en presencia de los representantes de las distintas agrupaciones políticas presentes”.

Por último, cada acta que resulte validada, “se remitirá al centro de carga del Poder Judicial para los resultados del escrutinio definitivo”.

