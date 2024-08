El Pro es un hervidero por el tema de las jubilaciones: Las dos aclaraciones de Macri y la respuesta de Bullrich y los senadores

El Pro quedó sumido en una interna profunda luego de que el ex presidente Mauricio Macri desautorizara en dos oportunidades a los senadores por votar el proyecto de reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria y estos le respondieran con un comunicado. En el medio, se coló la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, enfrentada con Macri: “Estás de un lado o del otro. Basta de especular”, disparó.

Todo empezó con una cena en Olivos entre el presidente Javier Milei y Macri, en la noche del jueves. Siguió en la mañana del viernes con un posteo en X, donde el expresidente expresó que “la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”.

Siguió diciendo que “hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

Como si semejante posicionamiento no hubiera alcanzado al final de la tarde del viernes, emitió un comunicado como presidente del Pro: “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”.

Bullrich le había respondido por la mañana y Milei lo chicaneó a través de Radio Rivadavia: “Si tomo su tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio”.

La ministra no ahorró munición contra su adversario interno: “Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular”, planteó.

Por la tarde, el bloque presidente el cordobés Luis Juez (Frente Cívico, Pro) afirmó a través de un comunicado que “votamos en general a favor del aumento a los jubilados, en línea con los cambios propuestos por el bloque de LLA (La Libertad Avanza) en el trabajo de comisión. Pero votamos en contra de los tres artículos que aumentaban el gasto y tiraban por la borda todo el esfuerzo fiscal que hizo la sociedad este año. Coincidimos con el Gobierno Nacional en que el superávit debe ser la prioridad principal y por eso no acompañamos (como tampoco lo hizo nuestro bloque en Diputados) las cláusulas irresponsables incluidas en el dictamen de mayoría”.

Luego le apuntaron a Macri: “Somos parte de un partido político, a cuyas autoridades siempre informamos sobre nuestros pasos, pero no recibimos órdenes, porque nadie conoce como nosotros los proyectos y las circunstancias de lo que se vota. Votamos lo que consideramos correcto técnicamente para mejorar la vida de los jubilados sin poner en riesgo el programa económico”.

Y cerraron diciendo que “lo que nos sorprendió es que dirigentes que creíamos cercanos, y a quienes conocemos desde hace años, nos atacaran sin consultar o informarse primero sobre lo que verdaderamente había pasado”.

Cabe recordar que la iniciativa que contó con el apoyo, en el Senado, de Unión por la Patria (UxP), la UCR, el Pro y partidos provinciales, dispone un incremento adicional de 8,1% -la diferencia correspondiente a la inflación de enero (20,6%) menos el 12,5% pagado en marzo; garantiza que la jubilación mínima con bonos no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (317.700 en julio de 2024), que lleva el monto a $13.300 por encima de la jubilación de septiembre, según detalla el CEPA (Centro de Economía Política Argentina); e incorpora un factor de recuperación de poder adquisitivo (no sólo de actualización), que es sumar a la fórmula, en marzo de 2025, un 50% de variación de RIPTE -aumento de salarios- por sobre el IPC en el año calendario 2024.

