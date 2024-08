Milei confirmó que vetará la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria votada por el Congreso

El presidente Javier Milei afirmó este viernes que “voy a dar un veto total” a la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso el jueves último. “Hay una cuestión de datos y de lo sucio que es la política, si miras las jubilaciones le han ganado a la inflación 5% por encima de las que eran cuando asumimos. Los jubilados hoy están mejor que lo que estaban cuando Alberto Fernández se fue. No significa que estén bien, están mejor”, remarcó el titular del Ejecutivo.

Cabe recordar que la iniciativa que contó con el apoyo, en el Senado, de Unión por la Patria (UxP), la UCR, el Pro y partidos provinciales, dispone un incremento adicional de 8,1% -la diferencia correspondiente a la inflación de enero (20,6%) menos el 12,5% pagado en marzo; garantiza que la jubilación mínima con bonos no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (317.700 en julio de 2024), que lleva el monto a $13.300 por encima de la jubilación de septiembre, según detalla el CEPA (Centro de Economía Política Argentina); e incorpora un factor de recuperación de poder adquisitivo (no sólo de actualización), que es sumar a la fórmula, en marzo de 2025, un 50% de variación de RIPTE -aumento de salarios- por sobre el IPC en el año calendario 2024.

Milei dijo en declaraciones periodísticas que “la ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 configura un accionar de la política queriendo romper el Gobierno”.

Agregó que “estas cosas se arreglan con crecimiento económico, no es magia. La cuestión fiscal no es un tema menor. Esta situación de la política queriendo romper el déficit fiscal es la política queriendo romper el Gobierno”.

En la misma línea, aseguró que la sanción de la ley “implica una violación de ley de administración financiera del Estado”, y planteó que la creación de cada gasto debe ir acompañado con una contrapartida de financiamiento. “No se puede gastar sin saber con qué se va a financiar”, indicó.

“¿Cómo lo voy a financiar? Si emito dinero genero inflación, si genero inflación distorsiono los precios y vuelvo a castigar a los jubilados y a los segmentos más vulnerables y termino afectando negativamente el sistema de precios”, se preguntó.

Señaló que “buscan que al gobierno le vaya mal. Lo que hacemos, si bien está en todos los manuales de económica sana, está en contra de todos los manuales de economía putrefacta. La primera ley del político es violar la ley de la economía. La lacra que es la economía política tiene un post doctorado por eso tomaron al país más rico y lo destruyeron”, puntualizó.

También le apuntó al ex presidente Mauricio Macri, por el rechazo del DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE. Contó, sobre este punto, que el exmandatario le explicó en persona los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados de ampliar los recursos para el organismo que maneja Santiago Caputo. “Estuve reunido en Olivos, cenando, y me dio las explicaciones. A mí no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe las necesidades de inteligencia que debe enfrentar Argentina”, detalló.

Según Milei, “están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar. Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen ‘es para espiar y perseguir’; en el fondo se están describiendo a sí mismos. Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad de este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, aseguró.

Por último, el presidente criticó a los senadores del Pro que votaron la reforma previsional y al ex presidente Macri: “Si tomo su tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio”.

Macri publicó este viernes en la Red X su apoyo al veto y su critica a los senadores, entre los que se encuentra un grupo de senadores del Pro que apoyaron la reforma: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, indicó.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y enfrentada con Macri, fue más ácida que Milei: “Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar”.

