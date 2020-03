El día de mayor cantidad de contagios: hay 10 nuevos casos de Covid-19 y en total son 31 en el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves diez nuevos casos de COVID-19. Las personas que contrajeron la enfermedad se distribuyen en las provincias de Chaco, Córdoba (2), Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sería un paciente oriundo de la provincia de Entre Ríos-, y la provincia de Buenos Aires.

Se trata del día con mayor cantidad de contagios confirmados, por lo que en total las personas que contrajeron COVID-19 ya son 31 en todo el país, con un fallecimiento. Hasta el miércoles eran 21, por lo que en una sola jornada se produjo un crecimiento de casi 50 por ciento.

De los 10 casos, la cartera sanitaria explicó que siete (7) corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que tres (3) de los casos confirmados son contactos estrechos de casos anteriores.

A la fecha, en Argentina, la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria, detalló el Ministerio que conduce Ginés González García.

Por su parte, la directora de Epidemiología de la provincia de Chaco, María Elisa Flores, en comunicación con C5N dijo que “todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos”.

Flores explicó que “todavía no tenemos circulación viral. Aunque sobre las cuatro localidades en aislamiento (La Escondida, La Verde, Lapachito y Colonia Elisa) tenemos una sospecha más en una de esas localidades, pero todavía no podemos confirmar ninguno. Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy (por el jueves) y mañana (por el viernes) van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas”.

A nivel mundial, Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el miércoles que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia”. La declaración se dio después de que el número de casos afectados fuera de China se multiplicara por 13 en dos semanas y en ese período los países afectados se triplicaran.

LO + IMPORTANTE

-Se dispuso suspender los vuelos desde y hacía Europa, Estados Unidos y China.

-Se congeló el precio del alcohol en gel.

-31 casos de Covid-19 en Argentina.

-1 persona fallecida de 64 años de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-12 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Chaco, 3 en Córdoba, 1 en San Luis, 1 en Río Negro. Sobre los otros 8 casos confirmados este jueves se precisó las provincias, pero no la cantidad en cada una de ellas.

-20 casos provienen de Europa, 1 de Estados Unidos, y 1 de Israel. Otros 3 son contactos estrechos de los enfermos. De los otros 6 no se brindó información.

-Las áreas de transmisión sostenida del coronavirus Covid-19 son Estados Unidos, Europa, China, Irán y Corea del Sur.

-Las personas que viajaron a lugares de transmisión sostenida de Covid-19 deben aislarse (cuarentena) en sus domicilios por 14 días y no concurrir a sus actividades habituales (trabajo, educación, recreación, deportes), ni desarrollar actividades sociales. Los gobiernos nacional, provincial y municipal y la UNC darán licencias (trabajadores) o justificaciones (estudiantes) especiales, según corresponda.

-En caso de tener síntomas de la enfermedad Covid-19 deben efectuar una consulta médica e indicar con rapidez que proviene de las áreas donde circula el coronavirus SARS-CoV2.

-"Aislamiento social" para mayores de 65 años; "minimizar las actividades con público"; y "evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas".

-Para solicitar mayor información, las personas que lo requieran deben comunicarse al número 0800-222-1002, un número especial y gratuito habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación.

QUÉ ES EL CORONAVIRUS

Los coronavirus son una familia de virus que producen fundamentalmente infecciones respiratorias. Pueden provocar infecciones leves como los catarros, pero también otras más graves, como neumonías.

Este tipo de patógenos son los mismos que ocasionaron los brotes de SARS en el 2003 y el MERS en 2012. Ahora, el reciente brote de coronavirus, bautizado como ‘Covid-19’, es el responsable de un nuevo brote de neumonías. Su peculiaridad se debe a que, dada su reciente aparición, este coronavirus (SARS-CoV2) tiene un genoma diferente al de otros y, por lo tanto, aún no se sabe cómo tratarlo.

RECOMENDACIONES GENERALES

VER RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social. Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta.

RECOMENDACIONES PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

-Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

1)Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.

2)Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

3)Ventilar los ambientes.

4)Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

5)No automedicarse.

6)Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta.

7)Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

8)Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.

9)Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.

10)En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

11)En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

