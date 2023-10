Debate: Schiaretti propuso llevar el “modelo Córdoba” al país y criticó los “privilegios del AMBA”

El gobernador de Córdoba y candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, criticó este domingo durante el primer debate presidencial, los “privilegios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”, prometió “equilibrio fiscal” en caso de llegar a la primera magistratura y acusó a Juntos por el Cambio (JxC) y a Unión por la Patria (UxP) de “destruir la economía”. También aseguró que implementará “el modelo Córdoba” en el país si triunfa en los comicios del 22 de octubre.

Schiaretti cruzó a los candidatos de UxP, Sergio Massa, y de JxC, Patricia Bullrich, y sostuvo que “los dos últimos gobiernos destruyeron la economía. El hilo conductor fue el déficit fiscal. Siempre gastan más de lo que tienen”. Luego, el gobernador, indicó que “no es necesario un ajuste salvaje. Hay 10 puntos del gasto que se pueden reducir, para eso hay que terminar con la superposición de políticas y gastos de los niveles nacional, provincial y municipal; con los subsidios que benefician al AMBA: con el déficit público; y con la evasión impositiva, que es la más grande de Latinoamérica”.

Remarcó que es necesario “tener un Banco Central que no financie al gobierno. El Banco Central lo debe conducir la oposición y debemos tener un tipo de cambio único. En el camino, hasta que converjan, van a haber dos tipos de cambio, uno comercial y competitivo y otro libre”.

“Si tenemos cero déficit fiscal, vamos a generar confianza y a reducir la inflación”, aseveró el mandatario cordobés.

Sobre la propuesta educativa, el mandatario resaltó la política que llevó adelante en Córdoba, sostuvo que “el salario inicial de un maestro de grado es el más alto del país”, y planteó que “la educación es la que hace libre a las personas y la que promueva el ascenso social. Hay que garantizar la educación libre y gratuita”.

A la vez, destacó la implementación del “boleto e Internet” gratuito para los estudiantes.

Luego, en el bloque de derechos humanos, indicó que “son un patrimonio de los argentinos” y recordó que fue víctima de un ataque de las bandas parapoliciales en los años 70 y debió exiliarse para no ser detenido por la dictadura cívico-militar.

“Los derechos humanos son un patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político. Yo fui dirigente político durante el Cordobazo (la rebelión social contra la dictadura de Juan Carlos Onganía). La sociedad argentina dio un paso para defender los derechos humanos contra la dictadura genocida. Ese valor es clave. Es necesario de apuntar hacia adelante y eso es lo que nos va a dar seguridad jurídica para avanzar”, dijo.

Luego expresó que “a mí no se me ocurriría no acatar un fallo de la Justicia, como hace el Gobierno nacional de Massa; o espiar a los opositores como espió el gobierno de Mauricio Macri”.

También criticó la política de subsidios del gobierno nacional y enfatizó que “no se trata de quitar subsidios a los que lo necesitan, se trata de acabar con que el AMBA sea privilegiado, porque como expresé antes, los subsidios de transporte el 75% se los lleva el AMBA. Los argentinos bancamos a Edenor y Edesur porque es la única empresa nacional que presta el servicio de luz y el gobierno nacional le condonó 120 mil millones de pesos de multa. Y también bancamos a AYSA, que es la única empresa nacional que presta servicios solo en el AMBA. Esto es lo que yo quiero redistribuir y no es para quitarle nada a nadie, sino para que seamos equitativos y seamos un país federal en serio“.

Planteó en otro tramo que “soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la Patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AMBA, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AMBA, sino de la rosca política. Esto debe terminar”.

Por último, Schiaretti resaltó que “Es mentira que estemos condenados al fracaso. Es mentira que estemos condenados a tener siempre alta inflación y que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, para poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra Patria. Han visto los candidatos de la grieta que ya fracasaron, como Sergio Massa y Patricia Bullrich. Han escuchado a otros candidatos que proponen cosas que resultan un viaje a lo desconocido. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno”.

> Con información de TÉLAM.

