De Loredo: “El 23 de julio le metemos una paliza al PJ en la ciudad y empieza a cambiar la Argentina”

El candidato a intendente de Córdoba Capital, Rodrigo De Loredo, (Juntos por el Cambio, JxC, UCR) afirmó que el domingo (23 de julio) “daremos el batacazo. Les estamos sacando la mayor diferencia que jamás ellos hubiesen pensando en Córdoba”. El radical cerró su campaña en el club Atenas, sin la presencia de dirigentes nacionales, y acompañado por la candidata a viceintendenta, Soher El Sukaría (Pro).

El diputado nacional expresó que “el 23 de julio le metemos una paliza al PJ en la ciudad y empieza a cambiar la Argentina”.

Pidió a toda la militancia que busquen e inviten a participar en las urnas a los más jóvenes y a los indiferentes: “Que nos tengan fe. La ciudad de Córdoba tiene que volver a ser la ciudad número uno del país como ocurrió con las históricas gestiones de Ramón Baustista Mestre (1983-1991) y Rubén Martí (1991-1999)”. Sin embargo, no hizo ninguna mención a Ramón Mestre hijo, el otro radical que gobernó la ciudad entre 2011 y 2019.

También acusó al PJ de promover la no participación del electorado al sostener que “se ocuparon en difundir que no habrá sanciones para quienes no vayan a votar. Han buscado desalentar a la gente, procurando embarrar una campaña” y denunció que “hay una campaña clientelar para captar el voto”.

Agregó que “mientras ellos buscan enlodar la política y a decirle a la gente que se quede en su casa, están empezando a ejecutar la mayor campaña de estructura clientelar que se haya visto; desembarcando esa presencia estatal que estuvo ausente para traficar con la pobreza, ofreciendo la inmediatez representada en el bolsón”.

Por último, destacó y agradeció del acompañamiento durante la campaña electoral de referentes como Luis Juez, Mario Negri, Oscar Aguad, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bulrrich, Gerardo Morales y Martín Lousteau, entre otros, que en esta oportunidad el cierre se hizo solo con la presencia de dirigentes locales.

Durante el mediodía De Loredo compartió en la ciudad de Córdoba un almuerzo con el precandidato presidencial de JxC Rodríguez Larreta.

LOS APOYOS

Compartí un almuerzo con @rodrigodeloredo en Córdoba. Estoy convencido que sus proyectos, sus ideas y su compromiso por Córdoba serán acompañados por los vecinos el próximo domingo. ¡Vamos Rodrigo, vamos Juntos por el Cambio! pic.twitter.com/CNZBWoXXui — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 20, 2023

Fuerza y coraje es lo que hace falta en momentos como estos. Es lo que tiene @rodrigodeloredo y por eso lo van a elegir intendente los cordobeses. El domingo marcá el #casillero9 y acompañalo con tu voto, para que Córdoba sea la #número1. 💪 pic.twitter.com/9OTW1GBq2T — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 20, 2023

El 23 de julio Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria tienen todo mi apoyo. Yo confío en ellos y en que representan un liderazgo distinto, con capacidad de gestión y compromiso ante todo.

¡Vamos Rodrigo y vamos Ciudad de Córdoba! pic.twitter.com/U2OFIpSPto — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2023

Estuvimos acompañando a @rodrigodeloredo y a @SoherElSukaria en el tremendo acto de cierre que se realizó en el estadio Atenas de Barrio Gral Bustos. pic.twitter.com/4CwZNpvRCI — Luis Juez (@ljuez) July 21, 2023

