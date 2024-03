Córdoba: Una multitud se movilizó a 48 años del golpe de Estado y en repudio al negacionismo

Una multitud marchó este domingo en Córdoba Capital para recordar los 48 años del golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico. La movilización convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos partió desde la Avenida Colón y la Cañada y finalizó frente al Patio Olmos. La consigna de este año fue “La patria no se vende, en la calle se defiende”.

Esta fue la primera marcha sin la participación de la Abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres, que falleció el pasado 20 de octubre de 2023, a los 94 años.

Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba emitió un comunicado en el que asegura que “el terror de la desaparición, la persecución y el asesinato de militantes, el robo de niños, la tortura y el exilio, sólo se entienden si nos animamos a ver de una buena vez cuáles fueron las políticas que aplicaron los dictadores y sus cómplices: cierre de empresas, despidos masivos, concentración de medios de comunicación, deuda externa impagable. Vemos con preocupación cómo hoy esas políticas pretenden instalarse como algo nuevo. Nosotros ya las hemos visto muchas veces”.

Agrega que “aun respetando la voluntad popular expresada en las urnas, no podemos quedarnos callados ante este gobierno violento y negacionista que hace apología del Terrorismo de Estado: El presidente Milei avala en sus discursos lo que los militares asesinos le hicieron a nuestros compañeros y pone en duda nuestra bandera de los 30.000 y la vicepresidente Villarruel criada en los sectores mas rancios del Ejército y vinculada a las organizaciones que hace años vienen pregonando la libertad a los genocidas, prepara el indulto”.

Señala también que “ellos, con sus discursos de odio, agravios y descalificaciones a los organismos de ddhh alientan agresiones como el atentado que acaba de sufrir una militante de HIJOS. Nos recuerda aquellos años, cuando los grupos paramilitares buscaban a los militantes en sus casas para secuestrarlos y asesinarlos. Lo repudiamos y reclamamos que no quede impune! Por todo esto, nos ALARMA que el gobierno avance en una reforma legal que permita a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior. Eso está prohibido por la Constitución del 94. Los militares han demostrado con creces que no pueden y no saben cómo hacerlo”.

UN DETENIDO

Alrededor de las 19:00 la Policía detuvo a un hombre por amenazar a los manifestantes. La Policía informó que portaba tres machetes al momento de ser apresado.

EL PJ TAMBIÉN PARTICIPÓ DE LA MOVILIZACIÓN

El PJ también participó de la marcha en Córdoba. Entre otros, se encontraban la diputada nacional, Natalia De la Sota; el legislador provincial, Miguel Siciliano; el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, Raúl Lacava; y el secretario de Desarrollo Social del gobierno provincial, Paulo Cassinerio.

De la Sota dijo que “la movilización hoy es mucho más que memoria, verdad y justicia. Esta masiva expresión cordobesa tiene que ver también con ponerle un freno al ajuste económico y a la pérdida de derechos. Es un grito de “Nunca más” a gobiernos que provocan y siembran odio y se olvidan de sus pueblos”.

UN SECTOR DE LA UCR EN LA MARCHA DEL 24

El sector interno de la UCR que responde al legislador provincial Dante Rossi participó de la marcha realizada en Córdoba. “En el tejido del tiempo, la memoria florece. En el pasado encontramos la lección que no debe repetirse. Nos unamos bajo comunes denominadores y que Argentina vuelva a resurgir por la senda del progreso y del consenso”, expresó en un comunicado el legislador Rossi.

ACTO EN EL MEMORIAL DEL CEMENTERIO DE SAN VICENTE

Organizado por la Juventud del Frente Cívico (FC, Juntos por el Cambio, JxC), se realizó un acto en el Memorial del Cementerio de barrio San Vicente en Córdoba Capital. El encuentro tiene como objetivo central, “preservar la Memoria en un sitio cargado de significados porque allí descansan cordobeses que fueron víctimas del terrorismo de Estado”. Participaron el senador nacional Luis Juez (FC, JxC); el copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Córdoba, Luis Baronetto; el juez Federal Hugo Vaca Narvaja; los legisladores provinciales Miguel Sicialino (PJ), Walter Nostrala (FC) y Alejandra Ferrero (UCR), entre otros; y las concejalas Graciela Villata (FC) y Soher El Sukaria (Pro, JxC).

HOMENAJE EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE LA COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD

Con la participación del intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, se realizó un homenaje a los trabajadores municipales víctimas del Terrorismo de Estado. La actividad se desarrolló en la cochera del Palacio 6 de julio, lugar que funcionó como centro de detención y tortura durante la Dictadura.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.