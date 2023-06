Córdoba: Los distritos claves del triunfo de Llaryora sobre Juez

La ajustada victoria del peronista Martín Llaryora sobre Luis Juez (Frente Cívico, Juntos por el Cambio), en la elección para Gobernador, realizada este domingo 25 de junio, se sostuvo por el gran desempeño en dos distritos clave: Capital y San Justo. En el primero, es el actual Intendente y en el segundo nació y gobernó la principal ciudad de esa región, que es San Francisco. Sin embargo, allí hay que agregarle otro condimento: Que jugaron otros dos dirigentes importantes de ese departamento, el vicegobernador Manuel Calvo (Las Varillas), y el actual intendente de Brinkmann, Gustavo Tevez, candidato a legislador departamental. En esos dos distritos, obtuvo una diferencia de 71.956 sufragios sobre un total de 94.167 que consiguió a su favor en todos los que ganó. Es decir, un 76,41% de los votos necesarios para la victoria salieron de esos dos territorios y un 55% correspondió exclusivamente a la capital provincial.

Llaryora superó a Juez en 16 de los 26 departamentos que conforman la Provincia de Córdoba: Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, Presidente Roque Saénz Peña, San Alberto, San Justo, Santa María, Sobremonte y Tulumba. Mientras que perdió ante el senador nacional en General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, San Javier, Tercero Arriba, Totoral y Unión.

Geográficamente fue vencedor en Córdoba, Gran Córdoba, centro, norte y noreste de la provincia. Dividió Traslasierra (Ganó en Minas, Pocho y San Alberto y perdió en San Javier). Y fue derrotado, en la Pampa Húmeda (el sur y sudeste de la Provincia) y Punilla.

Analizar este plano, permite revelar que se ha producido una nacionalización del voto cordobés y las características de los dos bloques principales es similar a lo que ocurre a nivel país. El sujeto socio-político, estructurado alrededor del agro y la agroindustria, se inclinó por Juez. Es lo que ya se pudo vislumbrar en los comicios de La Pampa, San Luis y Mendoza, en el corredor central de Argentina. Por eso, su mejor desempeño se produjo en lo que se denomina la Pampa Húmeda o “Pampa Gringa” o en los límites con San Luis -venció en San Javier-. Mientras que el sufragio al peronismo se produjo en las regiones con menor desarrollo económico o índices socioeconómicos más críticos o con estructuración del sujeto socio-político alrededor de los trabajadores, como Córdoba Capital.

EL LABORATORIO CORDOBÉS

El candidato del PJ cordobés tuvo preeminencia en las zonas más pobladas de la provincia. Al analizar el resultado en los diez departamentos más grandes, se puede observar que obtuvo claras diferencias sobre su principal contrincante.

El intendente capitalino se quedó con cinco victorias, las mismas que su rival, pero fueron más claras, sobre todo en la Capital y San Justo. También venció en Colón, Santa María y Río Segundo. Con ellas, acumuló un diferencial de 83.332 votos respecto de Juez que con sus logros en Río Cuarto, Punilla, General San Martín, Tercero Arriba y Unión descontó 25.718 sufragios. La diferencia, a favor del candidato del PJ fue en estos territorios más poblados de Córdoba, de 57.614 votantes (la diferencia total con el 95% del escrutinio realizado es de 57.651). La fortaleza del oficialismo en estos lugares fue determinante para saldar la disputa electoral.

Algo parecido sucedió en el Gran Córdoba. El PJ estableció una fortaleza en Córdoba Capital y los departamentos que la rodean. Más allá del padrón electoral que vive en la principal ciudad de la Provincia, parece haberle dado réditos su gestión como Intendente, por un lado; y el rechazo que aún perdura sobre la figura de Juez en la ciudad que gobernó entre 2003 y 2007, por el otro. Ambos factores convergieron en el resultado, ya que en la Capital es donde consiguió su triunfo más rutilante, con una diferencia de 51.834 adhesiones. También venció en Colón, Santa María, Río Segundo y Río Primero. Punilla, cuya cabecera es Villa Carlos Paz, fue para Juez.

Con la supremacía en el Gran Córdoba, Norte y Noreste, Llaryora compensó las caídas en los departamentos de la Pampa Húmeda. Como se puede ver en el siguiente cuadro, Juez se quedó con 7 de 8 distritos, incluidos Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez y Tercero Arriba. La diferencia del candidato de JxC fue de 29.094 votos en esta zona, pero le resultó insuficiente para hacerse con la victoria. Se percibe con claridad que en este espacio geográfico, el electorado se inclinó por la marca JxC en detrimento de la del PJ, pese al fuerte acompañamiento institucional, político y económico que realizó el Gobierno de Juan Schiaretti con el sector agropecuario.

[“COSA E´MANDINGA”]

Dentro del resultado final hay un capítulo de incidencia no considerado de modo debido, que es el de la constitución de las dos listas libertarias (La Libertad Avanza -LLA- y el Frente Liberal Demócrata Desarrollista -FLDD-). Como se sabe, los seguidores de Javier Milei disputan el espacio ideológico de voto de JxC por derecha de esa coalición. Por cierto, ´su impulso pudo haber sido “picardía” política del oficialismo, pero JxC no pudo estructurar una acción para contenerlos o incluirlos a partir de la cercanía política. Así, las dos listas que lideraron Agustín Spaccesi (LLA) y Rodolfo Eiben, obtuvieron 47.822 y 10.694 sufragios, respectivamente. Es decir, un total de 58.516 votos. Mientras que la diferencia lograda por Llaryora sobre Juez fue de 57.651 votantes. De no haber existido las opciones libertarias, potencialmente ese electorado podría haber optado por JxC. Si eso hubiera ocurrido, hipotéticamente en un 100%, como se ve en el segundo cuadro, la oposición estaría disputando voto a voto con el peronismo el resultado del comicio.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.