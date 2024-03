Córdoba: Frente a la ola de delitos, legisladores de JxC proponen declarar la emergencia en seguridad

Los Legisladores de Juntos por el Cambio Dante Rossi, Gregorio Hernández Maqueda, Carlos Briner, Mauricio Jaimes, Graciela Bisotto, Oscar Saliba y Alfredo Nigro presentaron un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en materia de seguridad para la ciudad de Córdoba, por el lapso de un año. En ese marco, la iniciativa plantea una serie de propuestas para tratar de enfrentar el problema de la inseguridad.

Dante Rossi (UCR) expresó que “la inseguridad es un flagelo que parte de las ciudades más grandes pero que se extiende como una mancha de aceite en toda la geografía de Córdoba. Cada día se realizan no solo en la Ciudad de Córdoba sino en otras localidades también, marchas reclamando que el estado brinde seguridad a la población”.

Señaló el legislador radical que “en la Ciudad de Córdoba más del 70 % de los vecinos no sabe que es la policía barrial ni quien los cuida en ese cuadrante. Más del 40 % no realiza la denuncia cuando sufre un hecho delictivo, porque no confían en la posibilidad de que se persiga el delito ni se investigue lo ocurrido. Pese a ello, se denuncian por día más de 250 robos y hurtos”.

El proyecto impulsa declarar la emergencia en materia de seguridad para la Ciudad de Córdoba por el término de un año, “con el objetivo de dotar a los responsables gubernamentales de herramientas eficaces para combatir adecuadamente el delito”.

Entre las medidas propuestas, señala a las siguientes:

A partir de allí sugerimos llevar adelante varias medidas concretas.

-Frente a delitos cometidos en flagrancia, llevar adelante un proceso sumarísimo, que en pocos días termine con la condena.

-Incorporar en un plazo máximo de noventa días, 150 lectoras inteligentes de patentes, que “a través de la utilización de tecnología de última generación, pueda detectar vehículos con pedidos de secuestro o con patentes apócrifas, emitiendo una alerta al 911”.

-“Reuniones en todas las comisarias en forma uniforme, simultanea y mensual, los primeros viernes de cada mes en un horario a determinar, para que los vecinos puedan asistir y poner en conocimiento ante la cúpula policial y los funcionarios, las problemáticas puntuales de cada sector barrial referidas a la seguridad, brindando de este modo una relación de cercanía”.

-Generar mayor seguridad en las escuelas, con “una coordinación entre el Poder Ejecutivo Provincial –a través de los Ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos- y la Municipalidad de Córdoba”.

-Crear el Consejo Consultivo de Seguridad, integrado por 1 concejal de cada fuerza política con representación en el consejo, 1 miembro del ministerio público fiscal, 1 de cada universidad con asiento en la ciudad, 1 representante del defensor del pueblo, con posibilidad de ser ampliado a miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

-Agilizar y mejorar los mecanismos para la realización de las denuncias (en dependencias municipales, CPC) y a través de la colocación de Códigos QR en colectivos, shopping, y edificios públicos.

-Colocar 1.500 cámaras de vigilancia.

