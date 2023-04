Crimen en Catamarca: Luis Barrionuevo apuntó al “entorno” del ministro Rojas

El sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga el asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, ocurrido en diciembre de 2022, y pidió investigar el “entorno” de la víctima, cuestionó a la policía y consideró que el asesinato no tiene relación “con la política”, según informaron fuentes judiciales.

Barrionuevo llego a Fiscalía General minutos después de las 7 de la mañana, y declaró por más de dos horas ante el Fiscal de Instrucción N°5 de Catamarca Hugo Costilla, quien lo citó luego de declaraciones que el gastronómico realizara en un medio nacional, en las que apuntó al entorno del ministro, como posibles autores del crimen.

Durante la declaración de Barrionuevo estuvieron Natalia Rojas, hija del ministro asesinado, y el abogado querellante Iván Sarquis.

Al salir de la sede de fiscalía, minutos después de las 12, Barrionuevo aseguró en diálogo con la prensa que “el crimen no tiene nada que ver con la política”.

“Yo no apunto contra la familia, yo hablo del entorno. Esto no es un tema político. Lo conozco a Rojas, se quién era, no tenía enemigos, no tenía adversarios. Juan Carlos no tenía nada que ver en esto”, dijo el líder gastronómico.

“Yo no acuso a nadie”, dijo Barrionuevo, aunque apuntó de manera directa contra el hijo del ministro asesinado, Facundo Rojas.

“No entiendo por qué no denunció cuando él encuentra a su papa muerto. Lo primero que hace cualquiera, más si es una persona inteligente. Lo primero que tenés que hacer, es llamar a la policía, no limpiar la sangre como se ha hecho y hay un testigo, que es abogado del gremio que se llama Pablo Vega, que estuvo al lado de él. O sea que el primero que llega es él, pero el que llama a la policía es Vega”, indicó.

En esta línea, señaló: “No quiero a ningún perejil. Quiero que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias”.

El gremialista también se mostró en desacuerdo con las marchas organizadas por la familia en reclamo de justicia y la participación de autoridades gubernamentales en ellas.

“Acá no tenés por qué ir a la política, tampoco estoy de acuerdo que hayan marchado el intendente (Gustavo Saadi), o que haya marchado el ministro de Gobierno (Juan Cruz Miranda), se supone que las marchas son en contra de algo”, dijo.

Consultado sobre la actuación de la Justicia en la investigación, Barrionuevo manifestó que se actuó con negligencia y descartó un posible encubrimiento del caso.

“La inexperiencia del exfiscal de la causa (Laureano Palacios), la incapacidad de la policía que son los que llegan al hecho, son los grandes responsables, por eso están volando algunas cabezas”, dijo.

“El gobernador (Raúl Jalil) tiene que echarlos a la mierda a todos los inútiles que hubo. Él es el responsable del Ejecutivo y es en definitiva lo que está haciendo”, afirmó Barrionuevo, quien agregó: “Lo de la policía es tétrico, y ni hablemos tampoco lo del fiscal. Todos los que están involucrados, son negligentes e ineptos. Yo no creo que haya encubrimiento. Yo creo que dijeron: ah mira murió Rojas, vamos a enterrarlo”.

Barrionuevo también explicó por qué la única imputada en la causa, Silvina Nieva continúa trabajando en el gremio de UTHGRA.

“Silvina Nieva está trabajando en el gremio, hasta que no diga la Justicia lo contrario, el trabajo lo tiene que tener. Yo tengo que tener un argumento para poderle decir no vengas a trabajar más”, explicó.

El gremialista también adelantó que los peritajes a teléfonos y cámaras enviadas a la provincia de Salta, ya están en Catamarca y se está trabajando en ellas.

Rojas (73) quien además de ministro de Desarrollo Social de la provincia, se desempeñaba como secretario general de UTHGRA delegación Catamarca y presidente del Partido Tercera Posición referenciado con Barrionuevo, fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa.

La autopsia reveló que la data de muerte era del día anterior al hallazgo. Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia, que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado.

Por el hecho, Nieva, una ex empleada de la víctima, fue imputada por “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía” por el fiscal Palacios, luego reemplazado por el fiscal Hugo Costilla.

Debido a las irregularidades en la investigación el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público de Catamarca decidió someter a un jury al exfiscal de la causa Laureano Palacios, “por mal desempeño en sus funciones”.