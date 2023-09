Bullrich: “Córdoba es la capital de JxC y vamos a salir a comernos la cancha”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se reunió este lunes en Córdoba con Mario Negri, Luis Juez, Rodrigo de Loredo y la dirigencia local de la coalición opositora. “Córdoba es la capital de Juntos por el Cambio y tenemos la decisión de que los militantes y los dirigentes vamos a salir a comernos la cancha”, afirmó Bullrich.

La dirigente del PRO encabezó el encuentro realizado en el Hotel Quorum de la capital cordobesa y en diálogo con los medios resaltó: “Córdoba necesita este triunfo, esta recuperación del ciudadano cordobés que siempre nos ha acompañado por lo que somos, por la forma en que nosotros defendemos la producción o valores fundamentales como la educación pública”.

En las PASO de agosto pasado, la coalición alcanzó en la provincia la tercera posición con el 25,16% de los votos (sumando los votos de los entonces precandidatos Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta), detrás de la fórmula de Javier Milei (33,61%) y del gobernador local Juan Schiaretti (27,53%).

Dijo que “vine a Córdoba a poner todos los motores en marcha nosotros creemos que Córdoba es la capital de Juntos por el Cambio. Venimos a decirle a todos los cordobeses que vamos a ir a tocarles cada puerta, cada tranquera para contar con ellos”.

Agregó que “estamos convencidos que vamos a recuperar muchísimos votos y estamos totalmente decididos a hacer la mejor elección. Los cordobeses saben que nosotros fuimos los que siempre estuvimos enfrente del kirchnerismo, lo que les hemos dado todas las batallas. Hoy existe una república porque nosotros fuimos los que nos enfrentamos para que no se lleven puesta a la Corte Suprema ni a la Justicia, ni a la libertad de expresión, ni al campo, ni a la industria”.

Luego expresó que “tenemos que dar un paso muy importante adelante que es gobernar el país y demostrar que tipo de país representamos: un país donde los jóvenes tengan lugar, un país que no sea expulsivo, un país que no tenga un estado depredador, un país cuyos frutos sean para la gente y no para las burocracias, ni para las mafias”.

“Tenemos la capacidad de cambiar y sacar la raíz de un kirchnerismo que se quiere quedar en cada lugar y que amenaza y amenaza todo el tiempo pero a nosotros no nos tiran más piedras, a nosotros no nos sacan más a la fuerza, nosotros vamos a jugar con todas las armas en defensa del pueblo”, señaló.

La candidata a presidenta, además, resaltó que “defendimos siempre a Córdoba, como la defendimos en los momentos más difíciles, como la defendimos cuando querían destruir lo más productivo que tiene la provincia que además de la industria es el campo, como nosotros defendimos siempre lo que representa a Córdoba como una cultura que queremos para la Argentina”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.