Alejandra Ferrero, de la UCR: “La gente nos exige que las instituciones funcionen”

La legisladora y presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Unicameral cordobesa, Alejandra Ferrero, junto al legislador y presidente del bloque UCR, Matías Gzvozdenovich, el presidente del Departamento de San Justo de la UCR, José Bría, y el concejal Marco Puricelli, recorrieron este viernes la localidad de San Francisco. En la ciudad del Este provincial, aseguró que “la gente nos exige que las instituciones funcionen”.

Durante la visita, dada a conocer a través de un comunicado de prensa, participaron de encuentros con la militancia radical y también con referentes de JxC de la ciudad. También se reunieron con el fiscal con competencia en delitos complejos y competencia en antinarcóticos Bernando Alberione, y visitaron el Hospital Regional José Bernardo Iturraspe, foco de las problemáticas actuales en materia de salud y de seguridad de la ciudad.

“Venimos a San Francisco a acompañar a nuestro candidato del radicalismo y de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, a recorrer, a arrojar luz a esta confusión que le quieren hacer creer a la gente, de que después de 24 años de fracasos en políticas de seguridad, traen una nueva ley de seguridad que dicen desde el peronismo que nos va a cambiar la vida”, planteó Ferrero.

Agregó que “quisiera ver si los ciudadanos se sienten cuidados al salir a la calle, si hay un gobierno presente, si los jubilados sienten que son prioridad para este gobierno, al igual que los docentes, que son víctimas de que el gobierno no puede cerrar una paritaria”.

Siguió diciendo que “la gente nos exige que las instituciones funcionen, que sean competitivas. No hay transparencia, no se sabe cuál es el costo real del boleto y cuál de los subsidios. No entiendo porque no quieren adherir al sistema SUBE, que tiene más de once subsidios. Hoy destinamos fondos de Córdoba para subsidiar el transporte cuando podríamos ahorrarnos ese dinero y hacer que esas ayudas extraordinarias lleguen a las personas que realmente lo necesitan”.

Por último, afirmó que “estamos batallando para poner límites a un gobierno hegemónico que quiere a través del partido cordobés atropellar, avasallar y corromper a las instituciones”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.