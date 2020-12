Yas Gagliardi: la artista cordobesa que sueña con llegar a los Grammy

“Cada vez que me propongo algo, no paro hasta que lo logro”, confiesa la cantante cordobesa Yas Gagliardi. Con 18 años, dos discos grabados y uno en camino, asegura que su meta es llegar con su música a los premios Grammy. Un poco de ese sueño saboreó, el pasado 19 de noviembre, cuando acompañó a Ricky Martin, como la voz líder del coro de niños que lo acompañó en Tiburones durante la ceremonia de los Latin Grammy 2020. “Siempre espero resultados, porque si uno se esfuerza para crecer, se puede”, dice con dulzura.

Al día siguiente de ese evento, estrenó “No me busques”, la primera canción de su autoría. Si bien empezó a escribir en su disco anterior, Indeleble (2018), hasta el momento, las composiciones habían sido compartidas con su productor José Luis Pagán, quien ha trabajado con artistas como Chayanne, Marc Anthony y Jennifer López. “En la cuarentena me encontré con otro lado mío, que es la composición, el poder crear. En este tiempo, me animé a hacerlo más”, cuenta desde su casa en Villa María.

Mientras disfruta de las repercusiones del último corte, cuenta que ya está trabajando en los siguientes. “La idea es ir sacando singles, hasta que formen un disco”, adelanta y en su canal de YouTube ya se puede escuchar otro tema de esta etapa: “Perder la memoria”. “Con el disco anterior, el principal cambio es hacer más personal cada canción y cada historia. Además, venía de un estilo pop muy marcado, hoy busco otro lugar, otros sonidos, pop fusionado con otros estilos. Hay una nueva búsqueda”, dice la joven que también teloneó a Lali Espósito, Tini Stoessel y Amaia Montero.

El año pasado egresó del secundario, pero no planea una carrera universitaria, todos sus estudios están direccionados a perfeccionarse en su oficio. Por eso, no solo se aboca al canto y a la música, también toma clases de danza y actuación. “Intento que mi formación sea completa”, comenta quien ya tuvo una experiencia como actriz a nivel internacional al participar de la serie GO! Vive a tu manera, que se emitió por Netflix. Además, se prepara para una nueva ficción infanto-juvenil.

“Tengo el deseo de crecer, de ser gran artista, llegar lejos, cada día más. Que escuchen mis canciones y se sientan identificados, que puedan tomar algún consejo y disfrutar”. La mayoría de sus profesores están en Buenos Aires, entonces cuando la pandemia de una tregua, se mudará a Capital Federal y cumplirá otro de sus sueños, vivir sola.

--

