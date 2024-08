¿Y el oro dónde está?: El BCRA no le respondió a Palazzo sobre el destino de las reservas

La ruta y el lugar al que fue llevado el oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue siendo un misterio. El secretario General de la Asociación Bancaria (AB) y diputado nacional, Sergio Palazzo (Unión por la Patria, UxP), reveló este lunes que la entidad financiera no respondió al pedido de información que realizó sobre dos cargamentos de oro que salieron del país el 7 y el 28 de junio último.

Dice el comunicado del dirigente gremial bancario que “el día jueves, el BCRA contestó mis tres pedidos de acceso a la Información Pública. Las autoridades del BCRA resolvieron “En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y denegar las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo”.

La Ley 27275 sobre el “Derecho de acceso a la información pública”, señala textualmente en su artículo 8° incisos b) y c), sobre las excepciones del Estado para brindar información, lo siguiente: “ARTÍCULO 8° — Excepciones. Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

-b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;

-c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.

Palazzo rechaza los argumentos del BCRA. Afirma que “(…) entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: “…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica (…) podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero (…)”.

Agrega que “también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información. (…) La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son nulas ya que no fundamentan los motivos por los que denegaron la información”.

Sigue diciendo que “la segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc. La tercera cuestión es que se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y ministro de Economía (Luis Caputo) pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno”.

Caputo había confirmado de modo general que el gobierno está enviando lingotes de oro que pertenecen a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al exterior y lo justificó diciendo en una entrevista en el canal de La Nación+ que “es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.

Por último, Palazzo planteó que “he solicitado al Jefe de Gabinete (Guillermo Francos) en las preguntas que se le pueden formular cuando tenga que dar su informe ante la Cámara de Diputados, que informe los detalles de las 4/5 salidas de reservas de oro al exterior. Espero que el Menemismo Low Cost de este gobierno responda de una buena vez y deje de ocultarle a los Argentinos que están haciendo con las reservas de oro”.

Según información publicada por el portal de la CNN, en el “Estado Resumido de Activos y Pasivos”, al 23 de julio de 2024, el Banco Central informó que tenía reservas de oro (“neto de previsiones”) equivalente a unos US$ 4.771 millones al tipo de cambio oficial de esa fecha. Previamente, en un reporte sobre reservas internacionales fechado el 31 de marzo de 2024, la entidad monetaria consignaba reservas en oro por US$ 4.344 millones, que en volumen representan 1,98 millones de oro fino en onzas troy, equivalente a poco más de 61 toneladas.

MÁS INFORMACIÓN

VER Solicitan al Ministerio de Economía información sobre los giros de oro al exterior del BCRA.

VER La Provincia de Buenos Aires pidió explicaciones al gobierno nacional por las reservas de oro que fueron sacadas del BCRA.

VER El gobierno confirmó que está sacando reservas de oro del país y UxP le respondió que “pertenecen a todo el pueblo argentino”.

VER Piden informes sobre una posible salida de lingotes de oro de las reservas del BCRA al exterior.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.