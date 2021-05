Una compañía de EE.UU pagó US$ 6500 millones para quedarse con una empresa tecnológica argentina

La firma internacional Okta, con sede en Estados Unidos, pagó US$6.500 millones por la plataforma argentina de identidad digital Auth0 , informaron ambas compañías.

Auth0, fundada en el 2013 por Eugenio Pace y Matías Woloski, es una de las empresas argentinas que el mercado tecnológico identificaba como el "quinto unicornio", detrás de Mercado Libre, Globant, Olx y Despegar. Una empresa es un "unicornio" cuando supera los mil millones de dólares de cotización.

Okta es una empresa de gestión de acceso e identidad que cotiza en bolsa con sede en San Francisco, fundada en enero de 2009 por Todd McKinnon quien se mantiene al frente de la compañía, que opera en un mercado por US$ 80.000 millones anuales.

Hasta diciembre de 2019, AuthO tenía 500 empleados, 7.000 clientes, oficinas en Bellevue (EEUU), Buenos Aires, Londres, Tokio y Sydney y entre sus clientes figuran Siemens, Electrolux, LATAM, Pfizer, Pernod Ricard, Securitas o Subaru. El 60% de sus empleados trabaja desde sus casas.

A partir de la venta, Auth0 operará como una unidad de negocio independiente dentro de Okta, dirigida por el argentino Eugenio Pace, CEO y cofundador de la plataforma.

"Tanto las plataformas de Okta como las de Auth0 serán compatibles, invertidas e integradas a lo largo del tiempo, lo que acelerará la innovación y hará que Okta Identity Cloud sea aún más atractiva para todo el espectro de clientes y usuarios" indicaron ambas compañías.

McKinnon aseguró que "Okta y Auth0 siempre han compartido una visión común para el mercado de la identidad. Ambas somos empresas que priorizan a la nube y al cliente primero".

Auth0 es una plataforma de autenticación electrónica para acreditar la identidad, en general son servicios para empresas y uno de los usos más habituales son los sistemas de contraseña e identificación.

Uno de sus confundadores, Matías Woloski, dijo en una entrevista que le hizo Infobae sobre el corazón de su negocio, que "aplicamos la misma teoría de la especialización de los problemas que viene de la Revolución Industrial: nos enfocamos en un problema específico. Antes, los desarrolladores programaban los accesos ellos mismos, pero además hacían todo el resto. La verdad, no le podían dedicar tiempo a mejorar el login. Además, nadie se pone a ver qué tipos de ataques hay, con qué patrones. Nosotros somos 500 personas que estamos dedicadas a resolver eso, a darle herramientas al desarrollador. Dentro de lo que es Identity and Access Managment, que sería nuestro rubro, hay muchos competidores que hacen foco en la gente de IT de una empresa, el nuestro está en los que crean el software".

