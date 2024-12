Un fallo condena por “violencia de género en modalidad laboral” al ex subjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba

Una sentencia de la Justicia provincial condena a Gustavo “El Caña” Heredia, uno de los oficiales superiores que tuvo más poder dentro del Servicio Penitenciario de Córdoba hasta su retiro en 2019, por “violencia de género de tipo psicológica en modalidad laboral” contra dos oficiales mujeres de esa fuerza de seguridad. Nadia Carina Demolis Figueroa y Carolina Quevedo, denunciaron persecución y violencia de género por parte de Heredia y de otros oficiales, incluido el ex jefe del SPC, Juan María Bouvier. Tanto “El Caña” como Bouvier se encuentran detenidos, junto a otros quince penitenciarios, en el marco de la causa por corrupción en el SPC, que instruye el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.

El auto interlocutorio de la jueza de primera instancia, Layla Córdoba, que tiene fecha del pasado 16 de diciembre, también solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que “informe el resultado de la convocatoria a la Junta de Calificaciones Extraordinaria de Nadia Carina Demolis Figueroa e informe detalladamente el motivo del retiro obligatorio de Juana Carolina del Carmen Quevedo”. Este pedido es fruto de la no resolución de uno de los puntos del auto-interlocutorio original, fechado en noviembre de 2023, un año antes, donde Córdoba había demandado revisar la postergación de los ascensos de Nadia Carina Demolis Figueroa y Juana Carolina del Carmen Quevedo en el período en que Heredia fue su superior y “proceda al correcto re escalafonamiento de las mismas, lo que permitirá a la sra. Demolis Figueroa contar con la jerarquía correspondiente y a la sra. Quevedo le permitirá acceder a la categoría de servicios adicionales”.

Por otro lado, Córdoba impuso a Heredia una sanción económica y determinó que “Carolina del Carmen Quevedo y Nadia Carina Demolis Figueroa, para reclamar daños y perjuicios respecto de José Gustavo Heredia, tienen expedita la vía civil”.

Mientras que en el punto 5 de la resolución, resalta “en sentido positivo el esfuerzo del Servicio Penitenciario por recomponer aspectos no tenidos en cuenta al momento de los hechos denunciados, esto es incorporar en los actuales planes de estudio correspondientes a los procesos de formación de los futuros ingresantes al S.P.C. la asignatura perspectiva de género”. Esta medida es fruto justamente de la demanda judicial contra las máximas autoridades del servicio.

EL CASO DE NADIA DEMOLIS FIGUEROA

Demolis Figueroa es oficial del SPC y se desempeña actualmente en el Patronato de Liberados. Fue segunda calificación de su promoción, con una amplia formación y capacitación. Comenzó a sufrir violencia laboral y de género cuando se separó de Heredia, en abril de 2010. El planteo de la oficial ante la Justicia puntualizó que Heredia era amigo personal de Bouvier.

La denuncia judicial, revelaba lo siguiente:

-“Que los hechos que narraré a continuación se produjeron con conocimiento e intervención en algunos casos de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario de Córdoba en cabeza del Sr. Inspector General Juan María Bouvier”.

-“Desde de mi ingreso a la institución hasta el 2010, mi desempeño laboral fue óptimo, mis calificaciones fueron muy buenas, (…) a posteriori de la separación comencé a transitar por diferentes destinos sin justificación alguna de los movimientos todos los cuales era ordenados por el Sr. Juan María Bouvier, Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba y amigo personal del Sr. Heredia”.

Puntualmente, Demolis Figueroa fue traslada en varias oportunidades a destinos del interior de la provincia, fue postergada en sus ascensos y sufrió hostigamiento laboral de distinto tipo a través de distintas oficiales. El punto culminante de su situación en el SPC, se produjo cuando fue agredida por una interna del penal de Bouwer, lo que le produjo “estrés postraumático”.

VER Denuncian al jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por hostigamiento laboral y violencia de género.

QUEVEDO: “ME CORTARON LA CARRERA PORQUE NO QUISE ACOSTARME CON HEREDIA”



Carolina Quevedo relató su calvario dentro del SPC en una nota con ENREDACCIÓN. Allí contó que “me cortaron la carrera porque no quise acostarme con Heredia”. La ex oficial presentó una demanda en contra del ex subjefe del SPC, que se retiró del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en diciembre de 2019, y también del ex jefe del SPC, Juan María Bouvier. A su vez, Quevedo fue pasada a retiro obligatorio a fines de 2018, en el contexto del hostigamiento que sufrió.

La ex oficial del SPC denunció a Heredia por “hechos de violencia de género, violencia laboral, abuso de poder, entendiendo por esta, el abuso de poder que ejerce una persona con la finalidad de excluir o someter a otra. Se manifiesta, en mi caso particular, y entre otras formas, como violencia psicológica, abuso sexual, discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, faltas de respeto, violencia, daño moral, perdida de chance, todo en el ámbito del trabajo lo que ha derivado en que me encuentre bajo tratamiento sicológico y siquiátrico por sufrir de depresión, y ataques de pánico, siendo esto de enorme gravedad para mi salud” y por “la pérdida de mi fuente de trabajo y mis ingresos”.

Quevedo trabaja actualmente en el servicio de seguridad de TAMSE.

VER Acoso sexual y hostigamiento a otra oficial del Servicio Penitenciario: “Me cortaron la carrera porque no quise acostarme con Heredia”.

QUÉ ES LA VIOLENCIA LABORAL

El abogado laboralista, especializado en violencia laboral, Carlos Cafure, explica que “la violencia laboral es una de las formas de abuso de poder que se presenta de manera sistemática, y que tiene por finalidad excluir o someter al otro/a. Según lo establece la resolución M.T.E.Y.S.S. N° 05/07 del gobierno nacional, violencia laboral, es toda acción, omisión o comportamiento, destinado a provocar directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral, a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. (…) La misma, incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango, o inferiores”.

MÁS INFORMACIÓN

VER La Justicia prorroga por tres meses las medidas de restricción contra el jefe del Servicio Penitenciario, por una denuncia de violencia de género.

VER Después de los casos de gatillo fácil y denuncias de violencia institucional y de género, el gobierno anuncia cambios en el Tribunal de Conducta policial y penitenciario.

VER Juan María Bouvier: El obediente que siempre cayó parado.

VER “El Caña” Heredia: El hombre que logró sembrar miedo dentro de la jefatura.

VER ¿Qué es la Violencia Laboral?

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.