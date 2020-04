Sin poner fecha, Luis Scola dejó en claro que le gustaría ser dirigente en Argentina luego del retiro

"Hay un nivel de identificación tan grande con mi país y con mi selección, y con todo lo que viví, que jamás voy a poder tener en otro lugar", dice Luis Scola. El capitán de la selección argentina pasó por el nuevo Podcast del periodista Álvaro Martín, "Vidas NBA", y dejó en claro que luego del retiro, le gustaría estar ligado al básquet nacional.

El segundo goleador histórico de los mundiales, no tuvo dudas a la hora de elegir entre estar en una organización en Estados Unidos, más precisamente la NBA, o aquí en Argentina: "Si me la tengo que jugar, para mi tiene muchísimo más atractivo la segunda. Porque está mucho más relacionado con mi personalidad y porque está mucho más relacionado con el sentimiento que tengo por mi país y con mi selección".

Scola afirmó que "la opción de ir a Estados Unidos es más fácil. Uno va, trabaja, todo funciona bien, los puestos de trabajo son muchísimo más apetitosos en cuanto a salario, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a tranquilidad de trabajo. Sin embargo el margen de influencia, es decir la importancia mía dentro de una organización esta diluida dentro de un sinfín de gente con un talento tremendo para eso. Dentro de una organización que está organizada al más mínimo detalle en todos los niveles: económicamente, laboralmente, estructuralmente, todo esta pensado desde hace años y mejorado, y tiene todas estas vueltas de tuerca año a año, que ya no existen cosas por descubrir".

A su vez, agregó que "tiene atractivo saber que uno puede trabajar en una franquicia, saber que uno tiene todos los recursos, saber que uno esta hablando el mismo idioma que toda la organización entera, uno no tiene que explicarle a nadie nada, que uno va a aprender todos los días, que no hay que empezar de ningún lugar porque todo está tan avanzado que todo el mundo sabe de analytics, todo el mundo sabe de entrenamiento, todos saben de todo y entonces todos hablan el mismo idioma".

A la hora de hablar sobre lo que él puede aportar a la Confederación dijo que, "Hay muchísimo espacio para mejorar, es decir que el nivel de influencia que una persona puede tener, una persona como yo, como Pablo Prigioni, como Nocioni, como Ginóbili pueden tener, la cantidad de información que puede traer arriba de la mesa, es brutal. Porque está todo tan poco desarrollado, y estamos tan lejos de la primera línea mundial que hay muchísimo espacio para mejorar, para crecer, hay muchísimo más impacto por hacer y eso también tiene muchísimo atractivo".

Cuando tuvo que poner las cosas negativas de trabajar en Argentina, "El Luifa" aseguró que, "Por contra tiene que la estructura no es lo más bajo posible, pero está muy cerca, que la capacidad económica para trabajar es lo más bajo posible, y que la gente no va a hablar el mismo idioma que vos. Esto genera un conflicto constante, porque vos no podés estar diciendo todo el tiempo: vos no sabes nada, yo sé todo. Es tremendamente desagradable. Es un trabajo de hormiga mucho más grande".

‼️ Llegó el estreno de VidasNBA con @AlvaroNBAMartin ‼️ El primer episodio es un mano a mano con @LScola4. Ingresa al link para escuchar el podcast 👇https://t.co/7PQZXtXGWe pic.twitter.com/ELeJjqLm7l — NBA Latam (@NBALatam) April 6, 2020

Recordemos que Scola no tiene una buena relación con el actual presidente de la Confederación Argentina (CABB), Fabián Borro, y en las últimas elecciones apoyó la reelección de Federico Susbielles. El distanciamiento con Borro es claro, y tiene que ver con que el dirigente era uno de los vicepresidentes de la CABB cuando el ahora procesado por administración infiel Germán Vaccaro era la máxima autoridad.

Incluso, Borro era el hombre fuerte de la trunca gestión de Daniel Zanni, el presidente que duró un suspiro en 2014, cuando los jugadores de la Generación Dorada se pusieron firmes (con Scola a la cabeza), amenazaron con no ir al Mundial de España y exigieron la salida de todas las autoridades que habían tenido que ver con la gestión de Vaccaro y pidieron a la Secretaría de Deportes la intervención del organismo a cargo de Federico Susbielles.

En la actualidad, la relación distante entre ambas partes ha pasado a un plano secundario. Sin dudas la decisión de Sergio Hernández (apoyó a Susbielles) y de Scola de continuar en la selección hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a pesar de la victoria de Borro en febrero de este año, fue una señal de tregua. Sin embargo, las opiniones fuera de la cancha, siguen siendo claras.

Hace unos días, otro ex Generación Dorada, Hugo Sconochini afirmó en una nota con el sitio Básquet Plus, que "si Scola me llama para ser directivo en la selección, voy corriendo". Y continúo, "me encantaría. Si yo estuviera ahí patearía muchos culos. Hay que hacer las cosas justas. No lo que le puede gustar a otros. Si no haces eso, es justo que recibas una patada en el orto. Y que vayas a vender fruta al mercado. Yo haría eso. Me encantaría", cerró Sconochini.

--

--