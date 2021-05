Showtime: Bolmaro fue elegido el jugador más "espectacular" de la Liga de España

A una semana de arrancar los playoffs con el Barcelona, Leandro Bolmaro fue reconocido con el premio al jugador más espectacular de la Liga Endesa en la temporada 2020-21, que distingue al deportista que ha protagonizado más jugadas increíbles. Es el tercer jugador del Barcelona en llevarse el premio, luego de que Tomás Satoransky en 2016 y Ricky Rubio en 2010 lo lograran. ¿Lo curioso? Ambos llegaron a la NBA la temporada siguiente.

El jugador de Las Varillas lideró la clasificación del premio con un total de 35 puntos, ocho más que Matt Costello (Herbalife Gran Canaria) y Steven Enoch (Monbus Obradoiro), los siguientes en el ranking con 27. No es la primera vez que un argentino recibe este premio, ya que Facundo Campazzo también lo consiguió en la temporada 2016-17, cuando jugaba cedido en el UCAM Murcia.

Juan Pablo Vaulet (otro cordobés) también estuvo cerca de llevarse este reconocimiento, ya que terminó 4° con 26 puntos luego de una gran temporada en el Maxi Manresa. Su equipo terminó la décima posición y se quedó afuera de los playoffs luego de terminar con un registro de 17 victorias y 19 derrotas.

Para elaborar la clasificación, las mejores jugadas de cada jornada son puntuadas según su posición en el Top 7: 7 puntos para la número 1 (mejor acción), 6 para la número 2 y así sucesivamente hasta la Jugada 7, que sumaba 1 punto, pudiendo verse la tabla actualizada semanalmente en Kiaenzona.com.

Lo destacable, es que el argentino solo sumaba 3 puntos en la primera vuelta (19 fechas), sumando 32 en la segunda parte, y forjando su victoria entre las jornadas 23 y 26. La explicación está en la mayor participación que tuvo en el equipo a medida que iban acercándose los playoffs.

Para darse una idea, en los 12 partidos de Liga Endesa en los que ha jugado 20 o más minutos de juego sus números son 10.8 puntos, 3.6 asistencias y 14.2 de valoración, demostrando a sus 20 años poder ser un relevo de calidad tanto en la dirección de juego como en el resto de posiciones exteriores.

En las últimas cuatro fechas, Bolmaro explotó sus numeros: 26 puntos, 4 triples, 4 asistencias, 32 de valoración (vs MoraBanc Andorra); 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 13 de valoración (vs Monbus Obradoiro); 10 puntos, 2 triples, 4 asistencias, 5 recuperaciones, 17 de valoración (vs Coosur Real Betis); 18 puntos, 4 triples, 5 rebotes, 4 asistencias, 17 de valoración (vs TD Systems Baskonia).

Frente al Bilbao Basket, Leandro protagonizó la mejor jugada de la semana y la sexta del ranking (9 puntos), repitiendo primer puesto contra Joventut (Jornada 24) y Casademont Zaragoza (Jornada 26).

