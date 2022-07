Rufeil: “De Loredo miente, es una locura decir que a los intendentes nos extorsionan”

El intendente de La Calera, Facundo Rufeil, afirmó que “es una locura lo que dice (Rodrigo) De Loredo (sobre que el gobierno provincial “extorsiona” a los intendentes de la UCR). Decir que nos extorsionan a los intendentes es una locura. Miente De Loredo, no hay rincón en la provincia de Córdoba en el que este modelo cordobés desarrollado por los gobernadores José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti en los que no haya obras públicas. No importa la ideología política de quien gobierne”.

Agregó, en esa línea, que “es una gran mentira que este gobierno extorsione a los intendentes. Los cordobeses saben que está mintiendo, porque la obra pública se ve en toda la provincia”.

Las declaraciones del ultraschiarettista jefe comunal de La Calera fueron realizadas en el programa Realidad 2022 que se emite por Canal C, en Córdoba. Su afirmación se da en medio de la puja entre los intendentes de la UCR, que reclaman la habilitación a una nueva reelección en sus cargos, con los legisladores de su partido y los dos principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez y Rodrigo de Loredo que se oponen a esa posibilidad.

Rufeil planteó también que “todos sabemos lo complicado que está Argentina en términos económicos y sociales. Córdoba no es una isla. Lo que más rescatamos los intendentes del gobernador Juan Schiaretti es el federalismo. Porque este modelo cordobés se basa en dos pilares: Es republicano y es federal. Se basa en respetar la diversidad de ideas, en darle la mano al campo para que se genere más actividad”.

Cabe recordar que el intendente de La Calera es uno de los que aparece como vocero de la candidatura de Schiaretti a la presidencia. Justamente insistió en que “hay una cantidad de características de este modelo cordobés, que tiene 24 años, que si lo trasladamos al nivel nacional, rápidamente entraremos en la senda del progreso y el crecimiento de Argentina”.

Dijo que “en términos personales me encanta la fórmula Schiaretti – Facundo Manes. En 2023 es fundamental que Juan esté en el armado nacional. Le va a dar previsibilidad, confianza, seguridad, certeza y sentido común, algo que le hace falta a la política argentina. Es, además, una fórmula que tiene una base votos importantes y es fuerte en Córdoba y Buenos Aires. Además, no están en la grieta. El futuro de Argentina es por fuera de la grieta. Los argentinos para tener futuro tenemos que buscar algo nuevo, la grieta no nos llevó a ningún lado”.

Opinó que “no se trata de una fórmula para dividir a la oposición en Córdoba. Hay que pensar en grande, no en chiquito, hay que ver algo nuevo que en 2023 saque a Argentina de este lugar”.

Indicó, por otra parte, que Martín Llaryora “es un gran intendente” y apuntó que “gobierna uno de los municipios más duros de gobernar y que ha mostrado condiciones extraordinarias para ser un posible gobernador de Córdoba”. Luego reiteró que “el tiempo electoral y la fórmula a gobernador y vice la va a definir Schiaretti. Cuando Juan decida, todos iremos detrás de su decisión”.

Rescató en otro tramo de la entrevista “la vieja guardia” de Hacemos por Córdoba: “Nosotros fuimos renovando. Tenemos muchos jóvenes con experiencia en la gestión. Por eso cuando escucho que hablan de la vieja guardia, no comparto las críticas. Nosotros, a esta vieja guardia, le debemos 24 años de gobierno exitoso. Atrás de un gran gobernador como fue José Manuel De la Sota y el mejor gobernador de la historia, como es Juan Schiaretti, hubo un gran equipo. Y ese gran equipo fue la vieja guardia.

Finalmente descartó una alianza de Hacemos por Córdoba (HxC) con el Frente de Todos (FdT): “Partido a partido no veo alianza. Somos distintos, pensamos distinto, vemos la Argentina distinto. Individualmente, todos los que quieran volver a nuestro espacio de HxC, bienvenidos sean. Ahora, una alianza con el kirchnerismo es imposible”.

