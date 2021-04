Rubén Magnano: "No es grato lo que le está pasando a Atenas"

El equipo de General Bustos comenzará este martes su serie por la permanencia ante Bahía Basket, por eso en las horas más oscuras Rubén Magnano, un hombre de la casa, aprovechó para opinar sobre la realidad del club más ganador de la historia de la Liga Nacional.

“No es grato lo que le está pasando. Vamos a hablar en términos de barrio…yo he salido de la cocina de Atenas, ha sido un sostén en mi vida como entrenador. Ha sido el que me dio un gran espaldarazo, el que me ha puesto en escena”, contó el DT en diálogo con “La Súper Mañana” de FM Suquía.

Campeón olímpico en los Juegos de 2004, el DT consiguió cuatro títulos de Liga Nacional (1992, 1998, 1999 y 2009), dos de Liga Sudamericana (1993 y 1994), dos del Sudamericano de Clubes (1997 y 1998) y un Panamericano de clubes en 1996 con Atenas.

“Siento una incomodidad como hombre de básquet y como cordobés. Y luego como entrenador que ha estado varios años ahí. Creo que lo que le ha pasado es que la apuesta hecha por la dirigencia no le salió todo lo bien que ellos pensaban que le tenía que salir. Ellos sostuvieron a cuatro o cinco jóvenes creyendo que iban a rendir, son apuestas, el deporte es así. Se la jugaron por muchos jóvenes que en Atenas no lograron todo lo que ellos esperaban”.

A su vez, agregó que “El signo de pregunta es qué hubiera pasado si a estos jóvenes se los contenía con un par de nombres de valía para no tirarles sobre la espalda toda la responsabilidad deportiva que implica esto”.

Por su parte, dejó en claro que “Atenas te castiga con su historia, no es fácil para nadie llegar ahí. Con solamente entrenar en esa cancha, levantar la cabeza y mirar la cantidad de banderas que hay colgadas, ya hay algo implícito y hay que estar preparado. Ojalá que pueda salir de esta”.

Por último, se refirió a su ingreso en el Salón de la Fama de la FIBA y sostuvo que le dio "mucho orgullo" este reconocimiento que se celebrará el 18 de junio de manera virtual por la pandemia del coronavirus.

"Los reconocimientos son momentos muy especiales para una persona. Esta vez será virtual y aunque el hecho presencial cobre otra imagen, no faltará oportunidad para hacerse presente y estar en contacto directo con este lugar", completó el técnico cordobés.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.