Rossi de campaña: “No basta con agitar el antikirchnerismo para ganarle a Hacemos por Córdoba en 2023”

El precandidato a diputado nacional, Dante Rossi (UCR), dijo ayer que “no basta con agitar el antikirchnerismo para ganarle a Hacemos por Córdoba. Nosotros vamos a competir en las PASO para demostrar que a Córdoba le hacen falta ideas y propuestas nuevas para superar la opacidad del gobierno después de más de 21 años de gestión”.

Rossi que es legislador provincial e integra la corriente de pensamiento alfonsinista del radicalismo, desarrolló una serie de actividades de campaña durante la última semana.

El lunes estuvo en la plaza Colón, frente a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde presentó propuestas en materia de educación. El jueves visitó la Fundación para el Progreso de la Medicina, donde destacó “la necesidad que desde el estado se apoyen estas iniciativas que ponen la tecnología y la innovación al servicio de la salud”.

Mientras que el viernes, junto al Intendente de Villa Tulumba, Sebastián Peralta, al ex candidato a legislador por el Departamento, Arnoldo Quinteros, y a la vicepresidenta de la Juventud Radical de la Provincia Luciana Almada, visitaron distintas localidades de ese departamento del norte Cordobés: Lucio V. Mansilla; San José de las Salinas; Villa del Totoral; y San José de la Dormida.

Dijo Rossi, en un comunicado de prensa, que trabaja en la construcción de un frente amplio cordobés que no aspire a ser una copia del peronismo en Córdoba. “Visitamos cada pueblo y ciudad desde siempre, y no sólo cuando se avecina una campaña electoral. Además, somos los únicos que proponemos ideas y propuestas concretas para transformar la provincia, y no sustentamos aspiraciones esperando el dedo de nadie, y menos de dirigentes que no son cordobeses”, en referencia al ex presidente Mauricio Macri o al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“La elección de este año se ha transformado en Córdoba en el primer tiempo del partido que culminará con la elección a gobernador del 2023. Algunos creen que basta con agitar el antikirchnerismo. Nosotros vamos a competir en las PASO para demostrar que a Córdoba le hacen falta ideas y propuestas nuevas para superar la opacidad del gobierno después de más de 21 años de gestión”.

--

