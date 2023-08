Robos y ataques a supermercados: El ministro Fernández ofreció ayuda nacional a la Provincia

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ofreció este martes por la tarde ayuda nacional a la Provincia para enfrentar los casos de robos y ataques a comercios por parte de jóvenes delincuentes en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto. Por los hechos, que comenzaron el domingo por la noche, hay 47 detenidos, muchos de ellos menores de edad.

Fernández se comunicó con el ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Julián López. La Provincia desestimó por el momento el pedido de asistencia al Gobierno nacional, pero adelantó que en el caso de ser requeridas serán solicitadas.

El ministro Fernández hizo declaraciones a Radio Nacional, luego que se produjeran robos y ataques en supermercados en Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Dijo el ministro que fueron “hechos delictivos” que “buscan generar un conflicto. Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto. Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias”.

Fernández contó que estos grupos no tienen “mucho” nivel de organización, pero “sí contacto, por la forma en que actuaron”. Y aseguró que los instigadores de estos hechos tienen motivaciones políticas. “El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica”, dijo el ministro, e insistió: “La actitud es de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa”.

MÁS INFORMACIÓN



VER Llamosas: “No vamos a permitir que un grupo minúsculo de delincuentes altere la paz social de Río Cuarto”.

VER Schiaretti y los robos masivos: “Estamos todos trabajando para evitar estos hechos”.

VER Robos masivos: Grupos de delincuentes, organizados por WhatsApp, atacaron 12 comercios en Córdoba.

VER Cámara de Comercio: “La Policía nos aseguró que la situación está controlada”.

VER Robos a comercios en Río Cuarto: La Municipalidad dijo que “hubo instigadores locales y de fuera de la ciudad”.

VER Río Cuarto: En medio de mensajes falsos sobre saqueos, apresan a 17 jóvenes en distintos robos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.