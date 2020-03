Retenciones a la soja: la Mesa de Enlace dispuso un paro y acciones de protesta

La soja regresa al centro del escenario político. La Mesa de Enlace, empujada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) terminó convocando al primer paro del sector agropecuario contra el gobierno de Alberto Fernández. La medida fue empujada por distintos sectores ruralistas y recibió el apoyo de la Sociedad Rural, Federación Agraria y CONINAGRO. Se realiza contra el incremento de 3 puntos a las retenciones a la soja que pagan el 23% de los productores (el 77% restante no sufrirá incrementos y contará con alícuotas menores según la cantidad de producción). Pese a la segmentación y a que este fondo no irá a Rentas Generales, sino a compensar los montos que no se percibirán del 77% restante y otros cultivos, las entidades decidieron avanzar contra la medida oficial.

Que sean las cuatro entidades las que llaman al cese de la comercialización de granos y y hacienda, y a realizar asambleas, tractorazos y manifestaciones al costado de las rutas en las principales zonas productivas del centro y norte del país, implica un fracaso para la estrategia del gobierno. El oficialismo intentó dividir el frente agrario con la segmentación de las retenciones y otras concesiones -como no aumentar las retenciones al trigo y el maíz, y brindar ayuda crediticia, entre otras-, pero no pudo evitar la medida de acción directa.

Sin embargo, la protesta no surgió con el mismo impulso en las cuatro entidades. Al parecer las reuniones de productores empujaron a pararse frente al gobierno y esa actitud definió la posición de las tres organizaciones más renuentes a la confrontación (Federación Agraria, CONINAGRO y la SRA). Este inicio sin acuerdos plenos puede marcar el destino del conflicto abierto, casi al cumplirse 12 años de la protesta contra las retenciones móviles (habrá un acto en Expo Agro, el 11 de marzo, en San Nicolás).

En un comunicado emitido este jueves, CRA dijo que "la segmentación de retenciones genera un dudoso sistema de transparencia por su debilidad a la discrecionalidad. Esto solo generará una menor producción que veremos reflejada en la próxima campaña".

"Si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu ideológico, entonces, nos veremos en las rutas", advirtió la entidad. "Una vez más los productores nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de nuestro trabajo", apuntó.

Ayer, por la mañana, se llevó a cabo un tractorazo encabezado por un grupo de productores autoconvocados en la ruta 36 en la provincia de Córdoba, en Altos Fierro, que luego se dirigió a la capital provincial.

