Reconocieron al infectólogo Hugo Pizzi por su lucha contra la pandemia

El infectólogo Hugo Pizzi fue reconocido por su “incansable trabajo en materia sanitaria durante toda su carrera, pero particularmente en el contexto de la pandemia del coronavirus” informó ayer la Legislatura de Córdoba.

El homenaje fue impulsado por las 62 Organizaciones Peronistas y el bloque oficialista de la Unicameral. Del acto, participaron el vicegobernador Manuel Calvo, el ministro de Salud, Diego Cardozo, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, los legisladores Francisco Fortuna, Diego Hak y Alejandra Piasco, y, entre otros, los dirigentes Ricardo Moreno y Sergio Fittipaldi.

“Del Dr. Pizzi hemos aprendido, hemos escuchado, hemos debatido y se ha convertido en una persona que nos ha brindado mucha claridad sobre algunas de las situaciones extraordinarias que vive el mundo en este momento”, expresó Calvo luego de la ceremonia.

Por su parte, Moreno afirmó que “hemos participado de un emotivo y merecido homenaje al infectólogo Hugo Pizzi, que a instancias de nuestra organización fue nominado por la Legislatura por su lucha contra el coronavirus”.

En tanto, en el proyecto por el que se lo reconoce, destacan los legisladores Hak y Piasco "la trayectoria profesional y académica en los ámbitos provincial, nacional e internacional de la salud humana, del Médico Infectólogo, Epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi".

Pizzi, por su parte, expresó que "esto es algo que realmente a mí me va a marcar para el resto de mi vida. He recibido muchas cosas pero nunca tan impactantes como la de mi provincia. Por lo tanto, yo quiero agradecerles, quiero abrazarlos afectuosamente a todos y, fundamentalmente, quiero que sepan que voy a seguir trabajando pero fundamentalmente estoy muy agradecido. Esto para mí es un abrazo cariñoso que me da muchísima más fuerza".

