Orgullo nacional: Luca Vildoza firmó con los New York Knicks y será el tercer argentino en la NBA

La llegada de Luca Vildoza a los Knicks lo convierte en el decimoquinto argentino en la NBA, además del tercero que se suma en esta temporada, luego de Facundo Campazzo en Denver Nuggets y Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder.

El base marplatense de 25 años arregló un contrato por 4 temporadas a cambio 13,6 millones de dólares, pero con las últimas tres no garantizadas. Es decir que la opción de hacer el vínculo efectivo será de la franquicia y si lo cortan no deberán abonar el resto del contrato (un caso similar al de Deck).

Su arribo se espera en los próximas días y la franquicia conducida por el Gerente General Scott Perry lo verán de cerca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el campus de entrenamiento de la próxima pretemporada y la Liga de Verano para terminar de tomar una decisión antes del comienzo de la siguiente temporada.

La noticia fue confirmada por uno de los agentes europeos del jugador, Alex Saratsis de la agencia Octagon al periodista estadounidense Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN. El base era seguido de cerca por varias franquicias y los Knicks decidieron asegurarlo pensando en el año que viene.

Por su parte, el ex Quilmes de Mar del Plata está resolviendo varios trámites de migración para poder viajar a la Gran Manzana, y luego deberá cumplir todos los protocolos correspondientes para tratar de debutar con los Knicks antes de que arranquen los playoffs.

Hola a todos. Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso (sigue...) pic.twitter.com/XJ41lLvGMj

— Luca Vildoza (@LucaVildoza) May 5, 2021