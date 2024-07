[Opinión] La Ley Bases y la crisis socioeconómica

(Por Pablo Tissera *). A un par de días de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal son varios los indicadores que denotan un empeoramiento de la situación social en nuestro país, algo que demuestra que la política económica que insiste con un implementar un modelo de desarrollo neoliberal o más bien anarco capitalista, cuyo principal objetivo no es mejorar la calidad de vida de las y los argentinos sino de buscar la forma para lograr el déficit cero y la no emisión monetaria, no está dando los resultados esperados para quienes hoy llevan las riendas de nuestro país. O quizás sí, me retracto y corrijo, pero no los esperados por la mayoría popular que llevó a la presidencia a Javier Milei el 10 de Diciembre. Algunos datos…

PBI

Para tomar algunos datos dados a conocer por estos días vemos que el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina se desplomó 5,1% en el primer trimestre de 2024, respecto del mismo período de 2023 (según el INDEC), recesión explicada por las caídas en la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Si hablamos de la industria manufacturera sufrió un desplome del 13,7% interanual en su producción entre enero y marzo, transformándose así en la principal incidencia negativa de la variación del PBI.

COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN

Los otros dos sectores que arrastraron a la actividad económica general de manera relevante fueron el comercio y la construcción, con caídas de casi un 9% y un 20%, respectivamente. De acuerdo con las cifras oficiales de INDEC, la división de “construcciones” dentro de la inversión tuvo un declive del 26,6%.

¿A QUIENES LES HA IDO BIEN?

Pero digamos que anduvo bien, fueron tres los sectores cuya producción aumentó en el primer trimestre: agro (+10,2%), minería y energía (+8%) y pesca (+3,2%).

CONSUMO

¿Qué pasó con el consumo? El consumo masivo cayó en mayo 14,5 por ciento en forma interanual y 3,1por ciento frente a abril, según un estudio privado, algo que hemos visto más recientemente en las ventas por el día del padre con caídas de hasta un 30% interanual.

DESEMPLEO

El desempleo trepó al 7,7 % en el primer trimestre del año, según publicó el Indec. En el último trimestre del año pasado, la desocupación había sido del 6,9 % y en el primer trimestre del año pasado había sido del 5,7 %.

LA LEY BASES

En fin, con Ley Bases mediante, Ley RIGI un poquito menos perniciosa, Paquete Fiscal, Reforma Laboral, superpoderes para el presidente y Pacto de Mayo con los gobernadores propuesto para Julio, con ésto y muuucho más, todo indica que la cosa no va a ir para bien, al contrario, la producción y el trabajo nacional, lejos de mejorar, empeorará porque así lo muestra nuestra historia cuando se han implementado políticas neoliberales, consolidadas por una arquitectura legal y juridica.

¿Y CÓMO NOS MOVEMOS ANTE TODO ESTO?

Por todo ello, estamos convencidos que son tiempos de movilización, de unidad, de solidaridad, de organización, de contención ante la desesperanza… que va a ir creciendo día a día, que nos permita no sólo resistir con cierta fortaleza sino que además nos habilite a caminar y construir un nuevo rumbo con la gente adentro.

* Pablo Tissera. Dirigente cooperativista y Presidente del Partido Solidario Córdoba.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.