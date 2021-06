No hubo denuncia policial a la Justicia: Un fiscal investiga de oficio lo sucedido en el bar donde cantó Damián Córdoba

El fiscal de turno en la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), Carlos Cornejo, comenzó el sábado una investigación de oficio sobre lo sucedido en el Visionaire Ruin Bar, en la capital cordobesa, donde cantó el cuartetero Damián Córdoba, y se observaron imágenes de personas sin ninguna medida de bioseguridad.

Así lo aseguró el Ministerio Público Fiscal, ya que la Ufes no recibió entrega de procedimiento ni denuncia ante la Justicia por parte de la Policía provincial ni tampoco ninguna denuncia municipal, que labró un acta y clausuró el lugar el mismo sábado. En ese sentido, el municipio adelantó este domingo que hoy lunes hará una presentación penal.

Cabe acotar que, frente a un hecho delictivo -violación de normas vigentes-, la Policía está obligada a realizar la presentación correspondiente en la Unidad Judicial que corresponda. Lo que sucedió en esta oportunidad es que a causa de la falta de denuncia o entrega de actuaciones, la Ufes se enteró por los medios y, por lo tanto, debió intervinir de oficio.

“La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria inició una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos en un bar de Nueva Córdoba donde se habrían violado las normas de restricción sanitaria. Hay actuación de oficio porque no hubo denuncia ni entrega de procedimiento policial. La Ufes tomó conocimiento del hecho a través de los medios de comunicación”, aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que los negocios del sector gastronómico pueden abrir sólo al aire libre, con mesas de hasta cuatro clientes, sin espectáculos en vivo y hasta las 19.

El director de Espectáculos Públicos de la Municipalidad, Julio Suárez, confirmó la clausura de bar por el incumplimiento de las medidas sanitarias, como distanciamiento social y uso de barbijo para circular. El funcionario indicó que “lo denunció la Policía y concurrimos al lugar e hicimos el acta por violación del artículo 81 bis del Código de Convivencia. No constatamos la presencia del artista en el bar. Por comentarios, uno entiende efectivamente que sí estuvo. Pero, cuando labramos el acta, tenemos que asentar lo que vemos”, señaló. Es la segunda vez que clausuran el local.

Puntualmente, la Municipalidad informó que denunciará al propietario del restobar Visionaire Ruin por la posible violación de las normas sanitarias tipificadas en el artículo 205 del Código Penal y el artículo 81 bis del Código de Faltas.

“En la presentación ante la Justicia también se solicitará se investigue a las personas que aparecen en los videos viralizados a los fines de constatar la posible comisión de un delito o contravención a las normas sanitarias” informaron desde la comuna.

Entre la gran cantidad de personas en el bar se destacó la presencia de Guillermo Penna y Victoria Movalli, protagonistas del casamiento del escándalo en Potrero de Garay, en abril del mes pasado. Ese episodio había sido denunciado por el mismo jefe comunal de la localidad. El funcionario comunal dijo que se se había desarrollado una masiva fiesta clandestina, en un campo propiedad del modelo Leandro Penna, para el casamiento de Guillermo Penna y Victoria Movalli.

Por su parte, el cuartetero catamarqueño hizo declaraciones públicas donde confirma que cantó en el lugar, pero que lo hizo a pedido del público; y que no fue contratado por los propietarios del lugar.

“Este sábado me encontraba en mi casa y me llega un mensaje de uno de los dueños (del bar) para que fuera a almorzar. Voy con un amigo. Me senté a almorzar y había un DJ poniendo música. Subieron dos chicas a cantar y me preguntaron si quería cantar”, contó Córdoba y aclaró que rechazó esa primera invitación.

En su video, el músico recordó que otro de los dueños le propuso cantar y que él volvió a resistirse. Pero, dijo, el público empezó a aplaudir y se sintió “entre la espada y la pared”.

“Ustedes me conocen muy bien. Yo soy un artista. El impulso pudo más y subí”.

“Cuando subí, comencé a canta y la gente estaba tranquila, cada uno en su lugar. En un momento determinado comencé a ver que algunos se empezaban a levantar y me dije por dentro: ‘Esto no está bien”. Decidí bajarme e irme. Eso fue todo”, agregó.

Finalmente dijo que “quiero aclarar que no soy el dueño del local y que no hubo contratación de ningún tipo. Les pido disculpas. Estoy muy arrepentido por lo que pasó y quiero agradecerles a todos, infinitamente, por el aguante que me hacen siempre”.

Cabe señalar que el hecho fue descubierto luego de que se viralizaran imágenes en las que se ve una gran cantidad de personas bailando, sin distanciamiento ni uso de tapabocas, en el local Visionaire Ruin Bar, ubicado en avenida Ambrosio Olmos al 530.

En las imágenes se puede apreciar al músico Damián Córdoba cantando arriba de un escenario y varias personas divirtiéndose sin ninguna medida de protección sanitaria ni protocolos.

A ver, a ver… cómo digerimos esto a esta altura del partido? Cuánto más vamos a tolerar estas rresponsabilidades? El sistema de salud colapsado y a esta gente le importa cero!! Y a la figura pública que canta, menos ¿no? @MuniCba @gobdecordoba pic.twitter.com/4UwNgaQEzS — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) June 12, 2021

Acá la palabra de Damián Córdoba. Una cosa hizo bien en esta pandemia: aprendió a lavarse bien las manos. pic.twitter.com/USKLmdvg5K — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) June 14, 2021

Damián cordoba , se volvió loco ., toda la actividad está parada desde 9 de abril , y se manda semejante cagaron ., guárdate , pibe solo hiciste cagadas desde que estamos en pandemia . Te lo pido por favor quédate en tu casa ., — jose palazzo (@josedpalazzo) June 13, 2021

Por último, el 4 de junio, el día del cuarteto, en un video posteado por la Municipalida de Córdoba, el cantante junto a otras figuras del género había llamado a la gente a cuidarse y respetar las medidas de bioseguridad.

