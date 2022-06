Mauro Cosolito: “Soñamos con dar la vuelta (olímpica) en Córdoba”

El alero santafesino de Quimsa, Mauro Cosolito, es uno de los referentes y una especie de termómetro emocional del equipo santiagueño. Cuenta que “la verdad que queremos, que soñamos con dar la vuelta (olímpica) acá en Córdoba. Pero si no se da, ya nos aseguramos un quinto juego”.

Baja de su habitación en el hotel Quórum con el termo abajo del brazo y el mate en una mano. En la otra, trae el celular y una camiseta de La Fusión. Disfruta que la final sirva para llenar estadios y que medios de todo el país la estén cubriendo: “Esto es bueno para el básquet”, dice.

La serie final de la Liga Nacional 2021/2022 la gana Quimsa sobre Instituto por 2 a 1.

¿Cómo analizas el tercer juego y la amplitud de la victoria?

Dominamos el partido de principio a fin. Salimos y dimos un paso adelante. Defensivamente hicimos muy buenas cosas, no les permitimos jugar y eso nos permitió ser dinámicos adelante e ir a las acciones que queríamos, acciones cortas, atacando lo que ellos nos habían planteado en el segundo juego. Lo hicimos de buena forma y dominamos los 40 minutos del partido, que fue la clave.

¿De qué modo van a plantear el cuarto encuentro?

Todos los partidos de las finales son diferentes. Nosotros queremos que sea lo más parecido al partido tres, porque nos notamos jugando, nos notamos fluidos y notamos que volvió el Quimsa que queríamos. Lo hicimos de buena forma en todo el partido. Ojalá sea un partido más parecido al tercero que al segundo, pero nosotros tenemos bastantes armas para jugar, sea el partido que sea, lo vamos a plantear para jugarlo de la mejor manera.

¿Perdieron confianza luego de la derrota en Santiago? ¿Si fue así, cómo recuperaron la motivación y la seguridad en sus posibilidades?

No. Después que ganamos el primer partido, nos fuimos con una sensación un poco como que ellos habían dado un paso al frente y que nos costaron un poco algunas situaciones. En el segundo partido, notamos que no pudimos jugar, pero cuando empezamos a jugar a lo último igualamos esas acciones y encontramos un poco el camino, por dónde ir, cómo jugar. Es decir, hacernos fuertes atrás, poder correr, ser dinámicos adelante. Es lo que hicimos todo el año y es lo que sentíamos. Creo que en el tercer partido lo volvimos a demostrar. Creo que el último cuarto del segundo partido nos abrió la cabeza para decir, bueno, es por acá. Luego, lo hicimos de buena forma en el tercero, demostrando superioridad de principio a fin. Sin embargo, el trabajo todavía no está terminado, queda todavía un juego más por ganar. Sabemos que tenemos la posibilidad de en dos juegos, ganar uno. Queremos que sea el jueves, vamos a ir con los dientes apretados con ese objetivo.

¿Te sentís 100 por ciento o todavía creés que te queda algo para dar en lo que falta de la serie?

Me siento muy bien, me siento al 100 por ciento, siento que cuando el juego requiera algo más, estoy para darlo. El martes, hicimos un gran planteo defensivo y por ahí pasó más lo mío. Se soltaron más Franco (Baralle) y Eric (Anderson), que hizo un partidazo. El martes me toco tomar dos tiros al aro, pero no es la preocupación del momento. La preocupación del momento es ganar y haciéndolo como el último juego, se disfruta el doble, sea cual sea la cantidad de tiros o de posesiones o la cantidad de pelotas que se toquen. Trato de hacer lo que al equipo le falte para completar, siempre trato de jugar así. Mi objetivo es sumar en el aspecto que me toque. Estamos preparados para ganar y para lograrlo hay que hacer las cosas que el equipo necesite y creo que todos las estamos haciendo.

¿Piensan que pueden definir la serie en Córdoba?

Sí, la verdad que sí. Vamos a salir con los dientes apretados como si la obligación de ganar fuera nuestra. Tenemos que dar el paso adelante. Nosotros, jugando como el martes nos sentimos mejor, nos sentimos bien, nos sentimos fluidos, sentimos que damos el paso adelante, que defensivamente a ellos les cuesta, que no nos pudieron hacer gol en el set, que nos hicieron goles de transición, bajando un poco eso, y nosotros corriendo, sin duda que puede ser un partido similar. Ojalá lo sea. Y si es un partido parejo y de 5 contra 5, también lo sabemos jugar y la verdad que queremos, soñamos eso, soñamos con dar la vuelta acá, en Córdoba. Pero si no se da, ya nos aseguramos un quinto juego.

EL CUARTO PARTIDO

Se juega este jueves 9/6, a las 20:00, en el Ángel Sandrín.

COBERTURA

