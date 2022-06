González, el DT de Quimsa: “Fuimos efectivos y siempre aprovechamos los momentos justos”

Sebastián González, el DT de Quimsa, expresó luego de la victoria de Quimsa que puso 2 a 1 a su equipo en la final de la Liga Nacional 2021/2022 que “tenemos claro que la diferencia no es real. Más allá de que pudimos cerrarlo tranquilos, este es un juego que en una final no se va a repetir porque fuimos efectivos y siempre aprovechamos los momentos justos. Me parece que los otros juegos, que terminaron más cerca y ajustados, son la realidad de ambos. Hay que seguir trabajando, porque esto recién se termina con tres triunfos”.

González es un entrenador al que es difícil moverlo de su libreto discursivo. Un conocedor profundo del básquet que confía en el básquet y sus lógicas. Esta vez, en Córdoba, tuvo una noche más tranquila durante el partido. En Santiago había caminado por la cornisa con sus discusiones con los árbitros.

“El ajuste estuvo en la mentalidad. Seguro que nos quedamos mal por el partido que nos ganó Instituto el otro día y sabíamos que teníamos que hacer un buen juego. Teníamos que estar muy enfocados en el juego y defensivamente no teníamos que dejar que jueguen con la soltura que lo hicieron. Y salió bien esta noche”, analizó el DT cordobés.

“No hemos cambiado mucho en lo que hicimos el primer día pero la ejecución fue muy alta, la intensidad fue otra, no dejamos que estén cómodos eligiendo las situaciones sino que los llevamos a jugar un poquito más lejos y eso me parece que fue dando espacios. Y cuando ellos se apuraron y se salieron de lo que les gusta hacer creo que aprovechamos bien y fuimos contundentes. En esos momentos estuvimos certeros y no los dejamos venir. Teníamos que jugar mejor cada punto”, explicó sobre el desarrollo del tercer juego.

“Acá, los ánimos suben y bajan, entonces tenés que estar sereno sabiendo que en todos los partidos hiciste cosas tanto buenas como malas. Siempre hay que ver y pensar qué hacer. Seguro eso fue una mejora para poder llevarnos este punto. Pero repito, esto es para el que llega a tres puntos, y lo vamos a seguir diciendo porque hay que hacer muchas cosas para ganar un partido más, no es un trámite este partido que se viene ahora porque el rival es Instituto y estas son unas finales” reflexionó.

Por último indicó que “tenemos que estar más preparados aún y seguir mejorando. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien dentro de la cancha. Mentalmente sabemos que somos un equipo fuerte, que tenemos muchas cosas para hacer, que a lo largo del año cuando tuvimos adversidades estuvimos muy lúcidos y es momento de volcar eso ahora en estos partidos decisivos”.

EL CUARTO PARTIDO.

Se juega este jueves 9/6, a las 20:00, en el Ángel Sandrín.

COBERTURA

—