Loku Cuello: “No hay un favorito claro en esta serie final”

El Loku Cuello cree en el juego y las posibilidades de Instituto en esta serie final frente a Quimsa, que ganan los santiagueños por 1 a 0. “No hay un favorito claro en esta serie final”, asegura el alero de La Gloria luego del tremendo final del primer partido, que se definió a favor de la Fusión en el último segundo, por un ajustado 74-73. Este jueves, desde las 21:00, con transmisión en directo de TyC Sports, se disputará el segundo punto del playoff por el título de la Liga Nacional 2021/2022.

“Remontamos dos veces, primero esa ventaja de 8 puntos y después otra de 14. Queda demostrado que también depende mucho de nosotros lo que puede suceder en los juegos”, dispara uno de los jugadores determinantes del plantel albirrojo que conduce el tucumano Lucas Victoriano.

Cuello convirtió 13 puntos en la primera noche en el estadio Ciudad, con 3 de 6 (50%) en dobles, 2 de 8 (25%) en triples y 1 de 2 en libres. Bajó 2 rebotes, entregó 5 asistencias y tuvo una pelota perdida. También recibió 4 faltas personales y cerró el partido con 11 de valoración. Su media de todo el torneo, incluidos playoffs, ha sido de 13,5 unidades por juego, con un 59,2% de efectividad en dobles; y un 44,1% en triples, además de 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y una valoración de 14,2.

¿Cómo evalúas el primer partido de la final?

En general, nosotros tuvimos algunos baches, sobre todo defensivos, donde permitimos que ellos saquen pequeñas ventajas y que pudieran empezar a jugar con otra confianza. Creo que hubo dos momentos claves, uno en el inicio, donde nos sacaron 8 puntos; y otro en el comienzo del tercer cuarto, donde nos sacaron una diferencia de 14 puntos. Rescato el partido que hicimos, desde lo actitudinal y la intensidad que pusimos, para remontar esos momentos y llegar a un final cerradísimo que podría haber sido para cualquiera.

¿Creés que Davaunta Thomas pudo haber sido fendido un poco mejor en ese cierre o considerás que estaba encendido, que estaba “en modo” imparable?

Él tuvo una buena noche desde el comienzo, pudo encestar las primeras pelotas y tomó otra confianza para encarar el juego. Nosotros sabemos de su poderío ofensivo, pero él tiene su talento y su capacidad de anotación. Lo hizo bien, pero creo que, en general, nuestra defensa estuvo bien. Dejamos a un rival con mucho poder ofensivo, en su casa, en 74 puntos. Quimsa tiene un poder ofensivo importante en todas las posiciones, creo que neutralizamos bastante a la mayoría de los jugadores, pero bueno, él se encontró con una noche donde se sintió bien.

¿A los próximos partidos, los ves parecidos al primero o crees que van a haber cambios en su desarrollo?

Sí, van a ser paecidos. Al ser una serie final con dos equipos que nos conocemos mucho, se van a ir cambiando detalles juego a juego, pero creo que esta va a ser la paridad de la serie en sí. Sabemos los puntos fuertes de cada equipo, ambos equipos ya nos hemos enfrentado, nos tenemos estudiados, cada equipo con su idea. No va a cambiar mucho en cuanto a la paridad, pero si en pequeños detalles para ir intentando, obviamente, sacar otro tipo de ventajas.

¿Qué opinás de tu actuación y que corregirías para el segundo juego?

Soy de los jugadores que cada vez que terminan un partido hacen la autocrítica necesaria y en mi costado, tuve varios tiros en soledad, que habiéndolos acertado, quizá, hubiera cambiado un poco la historia en ese momento del partido. Son partidos. Tuvimos varios tiros, todos tuvimos tiros abiertos, más que nada de tres puntos, que no fueron, que no entraron en ese momento y nada. El jugador tiene que estar siempre listo y no quedarse con un partido. Ahora, hay que cerrar el capítulo y no quedarse con un porcentaje de un partido y rescatar lo que sí se hizo bien.

¿Qué hicieron hoy para recuperarse del primer partido, que suele ser uno de los más difíciles, y cómo te enfocas para el segundo de la serie?

Sí, los primeros partidos de todas las series creo que llevan una tensión extra, por abrir una serie, por lo que conlleva el inicio de una final, pero creo que los jugadores profesionales sabemos que eso se borra. Si hubiésemos ganado hubiera sido la misma manera de olvidarse de ese partido. No hay tiempo para lamentos en una serie así, a cinco juegos. Así que ya hoy, desde la mañana, desde que nos levantamos, hice trabajo de recuperación y, obviamente, todos estamos focalizados en pelear el segundo punto.

Quimsa arrancó la serie un escalón arriba en el favoritismo, por su regularidad y por haber conseguido el 1 en la temporada regular.¿Crees que eso cambia a partir del resultado y el desarrollo de este primer partido?

Sí, nosotros recién en los últimos 10 juegos pudimos estar completos y empezar a funcionar como queríamos, con el armado y la rotación necesaria que quiere y necesita (el DT) Lucas (Victoriano) para llevar una alta intensidad en los juegos. Es verdad que Quimsa fue el más parejo en toda la temporada, por eso se quedó con el 1 y ganó la ventaja de localía, que en estas instancias vale mucho. Pero creo que en una final, estando todos juntos desde hace unos partidos, teniendo nuestra dinámica y jugando a lo que queremos nosotros, no hay tanto favorito más allá de cualquier localía. No hay un favorito claro en esta final.

Anoche, el DT de Quimsa, Sebastián González, dijo: “dominamos todo el partido”. ¿Ustedes se sintieron dominados?

Considero que es verdad que no pudimos dar nuestra mejor versión. Nos hubiera encantado haberlo jugado de otra manera, capaz que no pudimos proponer nuestra identidad. Pero más allá de que así fue, con Quimsa arrancando desde el inicio con una ventaja de 8 a 0, eso nos puso en alerta y cuando nos propusimos volver a ser nosotros, volver a jugar como sabemos, remontamos dos veces, primero esa ventaja de 8 puntos y después, otra de 14. Queda demostrado que también depende mucho de nosotros lo que puede suceder en los juegos.

Quimsa anoche no pudo hacer pesar a los dos “americanos” grandes cerca del aro, ni los ataques directos, en cambio Instituto si pudo aprovechar esa faceta del juego y facturar desde la zona de libres. ¿Una de las claves del juego está ahí?

Sí, uno de nuestros objetivos era neutralizar el goleo que viene de sus americanos y de Baralle. Pero es un equipo similar al nuestro en cuanto a esa característica, donde no se basa la ofensiva en un solo jugador sino en el juego en conjunto. Nosotros sabemos aprovechar esas situaciones. Todos tuvimos nuestros tiros, no entraron, y quizá si hubieran entrado, se hubiera visto otro juego ofensivo que es al que apuntamos y el que nos da esa ventaja y esa agresividad para después trasladarlo a la defensa. Creo que en general hicimos un buen trabajo defensivo, salvo algunas cuestiones de desconcentración o de rachas negativas en las que recibimos puntos. En general, hicimos un buen juego, dejándolos en 74 puntos.

