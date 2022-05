Gastón Whelan: “La clave va a pasar por la defensa, en bajarle el goleo a Quimsa”

Gastón Whelan tiene 27 años y quiere su primer título de Liga Nacional. El conductor de Instituto promete una final dura con Quimsa, el ganador de la etapa regular de la competencia 2021/2022: “Me parece que los goleos van a ser altos y la clave va a pasar por la defensa, en tratar de que ese goleo no se vaya a 90-95 puntos, sino en tratar de dejarlo en 70-75”. Dice que La Gloria debe ganar de visitante para “robarle” la localía a los santiagueños y que hay que hacerlo de entrada. También afirma que “nos hacen faltan tres juegos para lograr el máximo objetivo de este año. Estamos donde queríamos estar cuando nos propusimos las metas de esta temporada”.

La final de la Liga entre Quimsa e Instituto, comenzará este martes 31, a las 21:00, en Santiago del Estero. Los dos se vencieron mutuamente en la temporada regular. En ambos casos, los éxitos llegaron jugando como locales.

Whelan habló con ENREDACCIÓN en la previa al primer cruce. Viene de protagonizar una muy buena temporada, con 26,2 minutos de media en cancha en los 46 partidos que disputó; 9,8 puntos por juego (11,08 en la serie frente a San Martín); 4 rebotes; 3,2 asistencias; 1,2 recuperos y 1,4 pérdidas. Es el quinto jugador del plantel en cuanto a valoración, con 12,8 puntos.

¿Qué sensaciones te dejó la semifinal con San Martín?

No fue fácil, sufrimos, tuvimos que llegar a un quinto juego. Haber llegado a la final siempre es lindo. Es una alegría muy grande lo que conseguimos, pero todavía falta lo más lindo que es jugarla e ir por el objetivo final, por el título.

¿Ustedes se propusieron a comienzo de temporada alcanzar este lugar?

Sí, los objetivos desde el primer día siempre fueron llegar a estas instancias. Llegar a las finales del Súper20 y la Liga. A la del Súper 20 la pudimos cumplir y salir campeones. Y luego, para la Liga Nacional, era llegar a la instancia más lejana posible y esa instancia es la final. Ahora nos falta ganar tres juegos más para hacerlo completo.

¿Cómo hicieron para superar la derrota por 30 puntos con San Martín en el tercer juego, cómo salieron del sacudón anímico negativo? ¿Qué hicieron para cambiar y salir de esa situación?

Sabemos que en estas instancias, tan exigentes, uno no se puede dar el gusto de quedarse con lo que pasó, ni en el partido anterior, ni en el cuarto anterior. Por más que tengas un cuarto malo, sabés que tenés que tratar de revertirlo lo más rápido posible para no irte del partido. Esto fue similar, fue un partido muy malo nuestro y un partido en el que ellos encontraron una efectividad amplia. Estaban en una situación extrema, en la que sí o sí debían dar un plus de energía y nos superaron. Nosotros no entramos concentrados desde el minuto 1, fue un mal partido en todas nuestras líneas y, en cambio, el de ellos fue un enorme partido. Si nosotros nos quedábamos atados a eso, nos podía repercutir de mala manera a lo largo de lo que quedaba de la serie. Creo que el equipo dio un paso adelante respecto a dar vuelta la página y enfocar el partido siguiente. De hecho jugamos diferente, jugamos un gran partido que se definió a lo último y cambiamos la imagen.

¿Cómo llegan ahora? ¿Cómo imaginan la serie con Quimsa, que ha sido hasta ahora el mejor de la Liga?

Sin duda que llegamos bien, con un envión anímico por haber clasificado a la final. Por supuesto, es una final a cinco juegos, en la que no podés perder tiempo en acomodarte. Tenemos que salir a apostar desde el primer juego lo más alto posible y seguir paso a paso, partido tras partido, tratar de disminuir los errores, y que el grado de concentración sea alto. También, en nuestro caso, sabemos que tenemos que ganar por lo menos un partido de visitante para tratar de robar la localía. Lo que sí, ese partido que tenemos que robar tiene que ser ahora, no nos podemos dar el lujo de apostar al quinto partido porque puede no existir esa opción.

Quimsa es un equipo fuerte en el goleo. ¿Van a jugarle como le hicieron a San Martín en el cuarto y quinto juego, apostando a la defensa, o van a hacerlo “golpe por golpe”, teniendo en cuenta que Instituto también lastima en ofensiva?

Creo que San Martín fue un equipo que apostó toda la temporada a menos posesiones y a su defensa. Quimsa, como nosotros, se caracteriza por tener goleo alto, de diferentes manos, de distintas vías gol. Me parece que los goleos van a ser altos y la clave va a pasar por la defensa, en tratar de que ese goleo no se vaya a 90-95 puntos, sino a tratar de dejarlo en 70-75. A su vez, tratar de que nosotros, en ofensiva, tengamos claridad y dinámica. Va a ser una serie donde la defensa va a ser muy importante, porque está demostrado que si a Quimsa lo dejás jugar, lo mirás, y no lo asfixias defensivamente, se siente muy cómodo y tiene mucho poderío de gol.

Tuviste un torneo con puntos altos y regularidad ¿En qué momento estás para la final?

Siento que llego bien, tanto yo como el equipo. Estoy contento por lo que le aporto al equipo, por como trato de liderar la ofensiva, como juego la parte defensiva, entiendo muy bien mi rol dentro del equipo y trato de aportar en el rubro que me toque. Soy consciente que Instituto tiene muchas vías claras de gol y tratamos de que todos nos sintamos cómodos a la hora de atacar porque cualquiera de los cinco que puede estar en cancha, es una potencial amenaza para el contrario. En ese sentido, la mejor versión nuestra es cuando no estamos pensando en cada uno, sino cuando estamos pensando en el beneficio del equipo.

Instituto tiene buena individualidades, pero señalás una palabra clave: “equipo”. ¿Considerás que el equipo está en plenitud o todavía le falta?

Durante toda la temporada nos jugó en contra no tener el equipo completo. Si uno analiza nuestra fase regular, recién en los últimos 6-7 partidos tuvimos todo el personal. Esto ocurrió por diferentes situaciones, por Covid, por lesiones, por motivos personales. Recién en esos 6-7 partidos se vio que andábamos muy bien, pero también que costaba encontrar el lugar, los lanzamientos, como que nos costaba encontrar el mejor rendimiento posible. Pero ya en esta instancia, donde tenemos dos series de playoffs, el equipo se fue amoldando, Lucas fue manejando bien los hilos y, hoy en día, creo que todos estamos en una posición cómoda, donde encontramos el rol. Si entendemos que dejando de lado el egoísmo o las situaciones individuales o personales y ponemos el equipo por delante, que es donde se ve a un Instituto más peligroso, menos predecible, tendremos mejores posibilidades de éxito. También es más lindo estar en un equipo donde todos estamos contentos y donde todos buscamos el mismo objetivo, que es ganar.

El DT, Lucas Victoriano, ha sido uno de los bases más importantes surgidos de la historia de nuestra Liga Nacional, ¿Qué le aportó a tu juego, siendo que jugás en la misma posición?

Siempre la influencia de un entrenador es de suma importancia para cada jugador, sea la posición que sea. En mi caso, al ser base, y también a Nico Copello y a los chicos juveniles, corremos con esa ventaja de que al haber sido base, tiene la misma mirada, entiende las situaciones, y ese es un plus con el que contamos nosotros. Lucas siempre hace hincapié en ser tiempista, en no apresurarse a la hora de tomar las cortinas sino tratar de enganchar bien al defensor, todo lo que conlleva la lectura del juego en el momento, en saber aprovechar las ventajas. No ha habido un consejo particular, pero si ha abarcado un montón de conceptos, como la confianza, la lectura, y el saber manejar los tiempos a la hora de atacar y de defender. Creo que hay que sacarse el sombrero con Lucas porque nos ha ayudado y nos ha transmitido sus conocimientos como jugador y como entrenador.

¿Cómo te preparás vos para estos partidos tan importantes, cómo manejás la ansiedad y te ponés en foco?

Son momentos de mucha tensión y hay un montón de sentimientos y sensaciones que rondan por el cuerpo y la cabeza de uno. Tenés nerviosismo, alegría, ansiedad y, sin duda, que uno tiene que tratar de convivir, de adiestrar esas sensaciones y tratar de transformarlas en energía positiva y motivación. En mi caso, suelo estar muy tranquilo, por ahí, al momento de la siesta, previo al partido, hago algunos ejercicios que me enseñó mi psicóloga, que son herramientas, trabajos que uno realiza para lograr hacer esto de bajar los nervios y la ansiedad, y para poder descansar bien y focalizar el momento.

