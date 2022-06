La noche de un tal Anderson: Quimsa dominó a Instituto y quedó match point

La Gloria puso todo. La gente, la fiesta, el amor propio, e intentó lo imposible dentro de la cancha, pero se chocó contra una muralla defensiva y sufrió la fenomenal noche de un tal Eric Anderson. El ala-pivot de 2.04 metros, nacido en Newark, Estados Unidos, fue amo y señor de la pintura propia y ajena y cerró su faena con 24 puntos, 8 rebotes, 4 de ellos ofensivos, 2 tapas, 7 faltas recibidas, y 30 puntos de valoración. Impresionante. Fue imparable cuando debió serlo e hizo sentir su juego y su físico al Taya Gallizi. También a todo el que anduvo cerca vestido con la camiseta negra y roja. Con él, Quimsa derrotó a Instituto 91-70 y pasó a ganar la final de la Liga Nacional 2021/2022 por 2 a 1. Los santiagueños están match point y si vencen el jueves, a las 21:00, otra vez en el Ángel Sandrín, serán campeones por segunda vez en la historia. Instituto tendrá que cambiar la piel y renacer de las cenizas de una noche terrible si quiere seguir soñando. Ya lo hizo una vez y lo puede hacer de nuevo.

Anderson estuvo acompañado por un Davauntas Thomas encendido en el tercer y cuarto parcial, que sumó 17 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Encima, el otro estadounidense, Reyshawn Terry anotó 10 unidades, con 2 de 3 en triples, apareciendo en momentos calientes del juego. El tridente extranjero reunió 51 de los 91 puntos de La Fusión y a diferencia de los dos partidos en Santiago, aparecieron cuando y donde su equipo los necesitaba.

PASEN Y VEAN

#LigaNacional Contundente triunfo de @AAQuimsa en el tercer juego de las #FinalesLaLiga 91 a 70. La figura del encuentro fue @EASports_21, quien tuvo una planilla completa: 24 puntos (9/13 2P 6/8 TL)

8 rebotes

2 recuperos

2 tapas

30 de valoración pic.twitter.com/lk3nR1qH0t — Falta Técnica (@falta_tecnica) June 8, 2022

Para colmo, el cordobés Franco Baralle tuvo un segundo cuarto para el recuerdo, tanto en el manejo y distribución de la bola, como con la efectividad del tiro externo y sus endiabladas penetraciones. Firmó su planilla con 13 puntos, 2 de 3 en triples, y 5 faltas recibidas. Baralle es el revulsivo de los santiagueños, ha mejorado en el aspecto físico y somete con el primer paso a los perimetrales albirrojos.

IMPARABLE

#LigaNacional Viniendo desde el barco y siendo otro de los pilares de @AAQuimsa, una vez más @FrancoBaralle14 desplegó todo su repertorio: 13 puntos (2/3 3P 3/5 2P 1/1 TL)

2 rebotes

3 asistencias

1 recupero

20:31 en cancha pic.twitter.com/ILL5oYjdFe — Falta Técnica (@falta_tecnica) June 8, 2022

La Gloria puso el corazón, intentó, chocó, raspó, metió, encaró el aro, pero chocó con la muralla santiagueña y encima, el tiro exterior esta vez no llegó: 7 de 31 intentos, un 21%. Con el aro abollado, fue perdiendo seguridad y también la compostura de equipo. Luciano “Chuzito” González borró las dos noches santiagueños y anotó 17 puntos, con 4 de 9 en triples. El héroe del segundo partido, Martín “Loku” Cuello, no pudo repetir sus hazañas, pero sumó 13 puntos con 5 rebotes y 5 recuperos. La pegajosa defensa de Quimsa fue una especie de tela de araña que le fue minando sus fuerzas.

LA MECHA ENCENDIDA DEL CHUZITO

Pese a ello, la diferencia hay que encontrarla en la defensa. Esta vez, Instituto no pudo controlar a los jugadores clave del rival. Aunque a veces no parezca, los jugadores son personas y tienen emociones. No es un partido de play station. Los jugadores de La Fusión acertaron tanto desde la primera defensa como desde el primer ataque y fueron elevando su moral. Del lado glorioso, fue lo contrario, no funcionaba la defensa y en cada ataque los defensores contrarios le hacían sentir el rigor. Con 91 puntos en contra, es imposible vencer.

Igual, la serie no está definida ni mucho menos. Hasta ahora, los tres partidos fueron diferentes. El primero parecía de Quimsa, pero consiguió el primer punto gracias a un milagro de Thomas en el último segundo (Anoche encaró en una jugada del mismo modo y la pelota pegó en el soporte). El segundo fue una lokura de Instituto, que dominó el juego. Y el tercero fue a la inversa, Quimsa mandó con suficiencia todo el tiempo y jugó en modo Anderson. Pareció que los de Alta Córdoba le tocaron el orgullo a los americanos en Santiago y en Córdoba jugaron un enorme partido. Ahora deberán dar un salto de calidad para llevar la serie de nuevo a Santiago del Estero.

UN MOVIMIENTO CLAVE

El básquet es un juego donde el movimiento y el flujo del movimiento son centrales. Esta vez hubo una jugada que desequilibró a Instituto. En los dos juegos en Santiago, la primera línea de La Gloria llevaba lejos de la zona pintada a los hombres de Quimsa y Anderson y Terry recibían pelotas sucias o fuera de tiempo para definir cerca del aro, el territorio donde más lastiman. En ambos juegos, Gallizi se hizo dueño de los tableros.

Esta vez, en Córdoba, La Fusión llevaba a la defensa albirroja casi hasta la línea de fondo con pelotas al poste bajo para que jugara Anderson. Cuando podía, el americano definía; y cuando la marca no lo dejaba, abría juego para los tiradores o alguna penetración. El primer y segundo cuarto fueron por ese camino. Tal es así, que finalizó con 16 de los 24 puntos. En el segundo tiempo, cambió la actitud de la defensa de Instituto sobre él y ya no pudo recibir comodo, ni darse vuelta y, en general, le doblaron la marca para que no pasara con sus ataques al aro. Perdió la preponderancia del primer tiempo, pero no su influencia defensiva y de liderazgo. El problema para el local fue que cuando disminuyó el aporte goleador de Anderson apareció el de Thomas y su show.

EL SHOWMAN

> EL FACU EN LA CANCHA

