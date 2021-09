Martín López Lacci: el bailarín de malambo que debutó en el cine como actor y ya ganó un premio internacional

En Campo Quijano todos bailan, o al menos la gran mayoría sabe moverse al ritmo de una chacarera o un gato. Incluso, algunos zapatean. “Y quien no, canta o pinta. La provincia en sí, es muy cultural”, describe Martín López Lacci a su pueblo salteño de menos de diez mil habitantes, donde vive y aprendió el malambo. Estar entre los mejores bailarines del país, dice, es cuestión de entrenamiento y pasión por esta danza folclórica.

Su performance en Festival Nacional de Malambo de Laborde de 2017, le valió el título de campeón en la Categoría Menor. Se trata de la competencia más importante para el género, la consagración máxima para un bailarín.

Juan Pablo Félix buscó en ese escenario cordobés al protagonista de su ópera prima Karnawal, y en los ojos profundos de Martín encontró “El Cabra”. Luego de un recorrido por festivales internacionales, el film se estrena este jueves en las salas de cine del país.

Su interpretación de “El Cabra” tuvo la misma precisión, intensidad y salvajismo que una coreografía de malambo. “Lo que más me gustó fue el desafío de interpretarlo, no era fácil. Es un personaje que expresa más con la mirada y lo que hace, que con palabras”, dice sobre el trabajo por el que fue premiado en el Santiago Festival Internacional de Cine 2021.

Del rodaje también disfrutó compartir con sus compañeros de elenco, Alfredo Castro, Mónica Lairana y Diego Cremonesi. “Además fue la primera vez que trabajé en mi vida, tenía 15 años, fue entender que hay que cumplir un horario. Así que aprendí a ser serio, intentar ser más profesional, respetar a mis compañeros, respetar el trabajo de otro, de colaborar con todos y de hacer mi trabajo bien”, comenta.

Karnawal es su primera experiencia como actor y confiesa que le encontró el placer. “Cuando me veo como otra persona, me llega a dar a vergüenza, pero lo veo bastante interesante. Meterme en un personaje me encanta, leer los guiones también. Me encantaría seguir este camino, formarme e intentar seguir con la actuación como sea”, le cuenta con entusiasmo a Enredacción en la previa del estreno de la película en las salas del país.

Aunque ya tiene nuevas propuestas de casting para las que se está preparando, el malambo no pasará a segundo plano. “Es lo que me apasiona. No falté ni un día a entrenar desde que empecé con esto de filmar y sigo ensayando para competir”, cuenta, anhelando cumplir los 21 años para presentarse en la Categoría Aspirante en el Festival de Laborde.

Hasta lo máximo

De cinco hermanos varones, tres bailan. Martín es uno de ellos y se acercó por motivación de su hermano cuando tenía 8 años e incursionaba en diferentes disciplinas, buscando su vocación. “Me metieron a folclore y le acertaron, me gustaba bailar. Después vi unos chiquitos que zapateaban y yo quería hacer eso. Me metí, me obsesioné y llegué hasta donde estoy ahora”, recuerda sobre sus inicios este joven de 19 años, moreno y con el pelo largo hasta la cintura.

Asegura que hacer malambo de manera profesional es como un deporte, requiera de resistencia física, mucha disciplina y máxima concentración. “Cuando zapateo, si es para competir, estoy totalmente enfocado en que me tiene que salir bien, en lo que tengo que mostrar, transmitir al público, no quedarme en el camino. Cuando estoy dando un show sin jurado, ni critica, me enfoco en presumir, que a la gente le guste mucho lo que estoy haciendo, tirarle un par de caras”, confiesa recreando una de ellas a la cámara de la videollamada.

Sinopsis

Durante el carnaval, cerca de la frontera entre Argentina y Bolivia, un joven bailarín de Malambo se prepara para la competencia más importante de su vida. Cuando su padre – un ex convicto – regresa, pone en peligro todo al arrastrar a su hijo a su mundo criminal.

Dirección: Juan Pablo Félix.

¡Mirá el tráiler!

PARA AGENDAR

Desde el jueves 23 de septiembre disponible en Showcase Córdoba.

Viernes 1 de octubre abrirá el Festival Internacional de Cine de las Alturas – 7° Edición.

