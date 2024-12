Luisina Scotto: Cuando los sueños se vuelven realidad

Dicen que los sueños están para cumplirse y para ello hay que trabajarlos, poner voluntad, empeño y dedicación para que se vuelvan realidad. Generalmente los sueños que se concretan son aquellos a los que se les da ese pequeño/gran empujón. Este es el caso de Luisina, quien convirtió su interés por el arte y el diseño en un sueño académico; el de estudiar y convertirse en diseñadora gráfica.

Luisina Scotto tiene 21 años, es oriunda de la localidad del Calchín e hija de Víctor Scotto, trabajador de la Cooperativa de Luz y Fuerza de la localidad y de Nora Dalmasso, ama de casa. El pasado 9 de diciembre junto a ellos, vivió uno de los momentos más significativos de su vida, dando un paso importante en su desarrollo profesional.

¿Cómo fue el proceso de elegir la carrera?

El proceso de elegir mi carrera tuvo que ver mucho con mis intereses de pequeña, siempre me gustó mucho dibujar, crear, darle forma a las ideas. Cuando llegó el momento de decidir investigué varias carreras y estaba entre arquitectura y diseño gráfico. Esta última terminó siendo la que combinaba todo lo que me apasionaba, la creatividad, la tecnología y la posibilidad de comunicarse. Fue una decisión que me hizo sentir muy segura de que iba por el camino correcto.

¿Cuándo ingresaste a la Casa del Estudiante y cómo fue ese momento?

Ingresé a la Casa del Estudiante en el año 2022, en lo personal fue un momento lleno de emociones. Por un lago por la novedad de comenzar la carrera universitaria y por el otro el desafío de poder adaptarse y vivir lejos de mi familia. La Casa me recibió con los brazos abiertos, con mucha contención y eso hizo que la transición fuera más llevadera. Encontré un lugar donde no solo podía vivir, sino sentirme acompañada.

¿Qué pensás de este emprendimiento del SiReLyF?

La Casa del Estudiante es un proyecto increíble y muy necesario, ya que nos brinda una oportunidad única para los jóvenes del interior, para poder estudiar en la ciudad sin tener que preocuparnos tanto por el alojamiento. Además, crea un ambiente de unidad donde nos apoyamos entre todos. Estoy muy agradecida por esta iniciativa. Sin ella mi experiencia universitaria hubiera sido muy diferente.

¿Qué enseñanzas te dejó esta primera experiencia universitaria?

Mi primera experiencia universitaria me enseñó mucho más que el contenido académico. Aprendí a ser independiente, a organizarme, enfrentar desafíos y nunca rendirme. Además, valoro mucho haber aprendido a adaptarme a nuevos entornos, construir vínculos con personas que me acompañan en mis sueños.

¿Cómo fue el día que te recibiste? ¿Cómo viviste ese momento?

El día de mi recibida fue muy emocionante, fue un cierre de una etapa llena de esfuerzos y sacrificios. Sentí una mezcla de orgullo y alegría hacia mi familia, amigos y todas las personas que me apoyaron en el camino. Jamás voy a olvidar que todos esos días de trabajo y esfuerzo valieron la pena.

¿Cuáles son tus aspiraciones ahora que ya te recibiste? Proyecto, sueños…

Ahora que ya me recibí, mi objetivo es crecer como diseñadora gráfica. Me apasiona mucho el diseño, la parte de la idea visual, el packaging, la marca, esas ideas y áreas. Mi sueño es tener mi propio estudio creativo, es un espacio donde me siento cómoda al momento de trabajar. Y donde pueda colaborar con marcas y proyectos que tengan un impacto positivo, por supuesto que me gustaría seguir apoyando y mejorando en esos espacios.

¿Algo que quieras agregar?

Para cerrar quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron, tanto a mi familia como a todos los compañeros de la Casa del Estudiante, los guardias. Esta experiencia no solo me formó como profesional, sino que también como persona. Estoy muy emocionada por lo que viene y espero poder aportar todo lo que aprendí para poder construir proyectos muy significativos para mí y llenos de creatividad.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.