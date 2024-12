Luis Juez: “La conducta de Kueider es indecorosa, nos ha agraviado a todos”

El senador nacional, Luis Juez (Frente Cívico, Pro) fue uno de los legisladores de la Cámara Alta que votó a favor de la exclusión de su par entrerriano, Edgardo Kueider (Unidad Federal), aliado del gobierno nacional. “Estamos hablando de un acto indecoroso, después podemos discutir qué tipo delictivo es, cómo se califica. El acto de Kueider es un acto indecoroso que no lo lastima a él, nos lastima a todos. Si no podemos distinguir nosotros como senadores de la Nación lo que está bien y lo que está mal estamos en lo peor del mundo”, afirmó durante su intervención para argumentar su voto.

“Lo de Kueider es indecoroso, nos ha lastimado, agraviado, ofendido a todos, nadie se puede hacer el tonto. La conducta del senador nos agravió a los 72 senadores, nos puso en un lugar de mierda. Somos todos sospechosos, delincuentes. Eso es inadmisible, no importa cómo pensamos, qué origen tenemos, estas cosas son inadmisibles. Estamos para defender primero nuestro honor, luego las ideas y Kueider nos metió un puñal en el honor de todos nosotros. ¿Qué no podemos ver?”, planteó con elocuencia el legislador cordobés.

“Este es un día espléndido, un día en el que se empieza a depurar la mugre porque no quiero estar en este techo con personas que tienen este tipo de conductas. Este tipo nos agravió”, insistió.

Juez siguió diciendo que “estamos dudando si la conducta de un senador que lo encuentran a la 1 de la mañana con 200 mil dólares cruzando la frontera con su secretaria, con el carnet que dice ‘senador de la Nación’ arrogándose de privilegios y lugares de todos y nosotros acá, dudando si esa conducta indecorosa se merece una sanción. La única sanción que le corresponde es la expulsión”.

Planteó, además, que “para estar acá necesitamos calidad, cualidad y votos y calidad de ética y somos responsables los que tenemos que levantar la vara, decir lo que está bien y mal sin miedo, aunque lo cometa un compañero. ¿Vamos a tener problemas por una dirigente política (por la peronista Stefanía Cora) que sacó los mismos votos que Kueider? Eso no puede ser un temor, que nos dificulta el quórum, ¿eso puede ser una excusa para que no condenemos la falta de decoro?”.

Finalmente, expresó que “siempre hice política defendiendo valores. Yo no necesito de Kueider para defender mi honor, yo tengo que volver a mi casa. No venimos a entregar nuestra honra a los chanchos, esto no es un aguantadero. Yo hoy estoy defendiendo mi honor, y la forma que encuentro, es decir con claridad que la conducta del senador Kueider merece la expulsión y en ese sentido voy a votar”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.