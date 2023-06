Luis Juez: “El domingo los cordobeses elegimos entre un modelo agotado o una vuelta a la dignidad”

“Este domingo tenemos una gran oportunidad 16 años después de aquella en el 2007. Pero no para Juez, sino para Juntos por el Cambio. Somos un proyecto extremadamente plural. Esta es una oportunidad para nuestros hijos. Ya le regalamos 25 años de nuestra vida al peronismo, lo que no podemos hacer es regalarle 25 años de nuestros hijos”, expresó este martes el candidato a Gobernador, Luis Juez.

Las afirmaciones fueron realizadas en el marco de la recorrida de campaña por la ciudad de Córdoba, Villa Allende y Río Ceballos, junto a Rodrigo de Loredo y sin Patricia Bullrich, que no pudo llegar por las inclemencias del tiempo. También tomaron parte de las actividades Mario Negri, Carmen Álvarez Rivero, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado, Marcelo Cossar, Luis Picat, Alejandra Ferrero y los candidatos a legisladores Viviana Martoccia, Nancy Almada y Sebastián García Díaz junto a otros dirigentes de Juntos por Cambio (JxC).

Juez dijo que “a ellos los une solamente su desesperación por no perder el poder y sus privilegios y a nosotros nos une la esperanza de abrir la puerta y dejar atrás un ciclo de frustraciones. Estamos cerca de recibir ese soplo de aire fresco que nos devuelva la esperanza de construir una nueva y virtuosa etapa para nuestra provincia”.

Agregó que “a la corrupción se la cambia con participación. Por eso le digo a los vecinos: Vayan y voten a quien quieran, pero voten. Quien gane tiene que tener la suficiente legitimidad para tomar decisiones. Si queremos que la salud, la educación, la seguridad y la previsión social tengan un lugar en la agenda de prioridades tenemos que tener legitimidad para animarnos a decidir a dónde va a ir el recurso público. Los pueblos no conquistan su dignidad si no la buscan”.

Por otro lado, en relación a la situación que se vive en Jujuy, Juez apuntó que “somos solidarios con el dolor de todos los que sufren, con todos los pueblos que se sienten avasallados, pero no queremos que nos saquen de foco porque el pueblo de Córdoba también siente dolor, los docentes y los médicos también se sienten manoseados en nuestra provincia. Estamos a 4 días de que esta historia cambie de una buena vez en Córdoba”.

Señaló que “el gobierno quiso congelar la campaña con la pauta publicitaria y las redes para no hablar de los temas que lo incomodan, pero no pensaban que nosotros, con un escarbadientes y mucha información y conocimiento íbamos a pararnos de la forma que lo hemos hecho. Pensaban que con la pauta publicitaria, con la plata tuya, con la que no tienen los docentes, los jubilados, los médicos, los policías nos iban a atropellar y a invisibilizar pero miren, acá estamos movilizados porque el futuro de nuestros hijos es el que está en riesgo”.

Por último Juez apuntó que “esta Córdoba necesita que la miremos. Y no puede ser que la miremos desde un dron sino cara a cara. Hay que mirarla a los ojos para saber interpretar lo que le pasa y cuáles son las respuestas que un gobierno debe dar. Por eso les digo, el 25 habrá boleta única y dos opciones: un modelo agotado o el cambio por la dignidad”.

